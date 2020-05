Die EU-Kommission will 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas nach der Corona-Krise mobilisieren.

Davon sollen nach Angaben aus Brüssel 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Milliarden als Kredite fließen. Mehr als 300 Milliarden Euro sind allein für die Krisenländer Italien und Spanien reserviert. Finanziert werden soll das Programm über Schulden im Namen der Europäischen Union. Diese würden dann zwischen 2028 und 2058 über den EU-Haushalt getilgt werden.



Kommissionpräsidentin von der Leyen stellte das Programm bei einer Rede im Europäischen Parlament vor. Sie sprach von "Europas Moment" und einer ambitionierten Antwort auf die Krise. Der italienische Wirtschaftskommissar Gentiloni schrieb auf Twitter, das sei "ein europäischer Durchbruch", um eine Krise ohne Beispiel zu bewältigen.



Das Konjunkturprogramm fällt deutlich größer aus als eine deutsch-französische Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Paket.

Europäische Fiskalunion in Sicht?

Die Grünen im EU-Parlament hoffen, dass der Hilfsplan der EU-Kommission ein Schritt in Richtung einer europäischen Fiskalunion wird. "Wir sehen möglicherweise einen grundlegenden Wandel in der europäischen makroökonomischen Politik", sagte der Ko-Fraktionsvorsitzende Lamberts. Was bisher über den anstehenden Vorschlag bekannt geworden sei, sei "vielversprechend".

"Solidarität untereinander zeigen"

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte im Deutschlandfunk, jetzt sei es an der Zeit, Solidarität untereinander zu zeigen. Wichtig sei zudem, wozu die geplanten Hilfen in den Ländern verwendet würden. Weber erklärte, da man der nächsten Generation erhebliche Schulden auflaste, müsse das Geld vor allem in Zukunftsprojekte wie den 5-G-Ausbau fließen. Es gehe nicht darum, in den Ländern Wahlversprechen zu finanzieren.

