Wegen der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus haben in Deutschland nach einer ersten Erhebung der Bundesagentur für Arbeit mehr als 76.000 Betriebe Kurzarbeit angekündigt.

Die Behörde in Nürnberg sprach von einem starken Anstieg. Die Nachfrage sei in allen Bundesländern hoch und übertreffe alle bisherigen Erfahrungen.



Mit der Anzeige von Kurzarbeit starten die Betriebe das formale Verfahren. Wie viele Arbeitnehmer tatsächlich betroffen sein werden, erfasst die Bundesagentur in ihrer Statistik erst später.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier kündigte weitere Hilfen für Unternehmen an. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, vorübergehende und zeitlich begrenzte Staatshilfen bis hin zu Beteiligungen und Übernahmen müssten möglich sein. Auch brauchten Selbständige, Handwerker und Mittelständler in der Corona-Krise zusätzlichen Schutz.



Wie die dpa aus Regierungskreise erfuhr, erwägt die Bundesregierung einen Rettungsfonds aufzulegen, der auch eine Beteiligung an in Not geratene Firmen vorsehen könnte. Der Fonds könnte ein Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro haben.