In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich inzwischen 847 Menschen angesteckt.

Der Erreger hat sich in 15 Bundesländern ausgebreitet. Nur aus Sachsen-Anhalt wird weiterhin kein Fall von Covid-19 gemeldet. Die meisten Infektionen gibt es in Nordrhein-Westfalen mit 392 Fällen. Hier ist besonders der Landkreis Heinsberg betroffen.



Aus Baden-Württemberg wurden 182 Infektionen gemeldet, in Bayern sind es 148.



Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben kleinere Abweichungen aufweisen.



Stand: 8.3.2020, 10:00 Uhr - Quelle: Robert Koch Institut