Die Kultusminister der Bundesländer beraten heute darüber, ob und in welcher Form die anstehenden Abiturprüfungen angesichts der Corona-Pandemie abgehalten werden können. Die Schulen sind geschlossen, letzte Vorbereitungen im Unterricht können nicht mehr stattfinden. Es gibt Streit.

Wie gehen die Bundesländer bisher mit der Situation um?

Unterschiedlich: In Hessen und Rheinland-Pfalz sollen die Abiturprüfungen stattfinden. In Bayern und Baden-Württemberg wurden sie verschoben. In Schleswig-Holstein sollen sie ausfallen. Auch Hamburg denkt derzeit über eine solche Lösung nach.



Nordrhein-Westfalen will im Einvernehmen mit den übrigen Ländern eine Lösung finden. Sollte dies nicht möglich sein, werde NRW seine Entscheidung unabhängig treffen und am Freitag vorstellen, sagte FDP-Schulministerin Gebhauer.

Welche Vorschläge stehen im Raum?

Schleswigs-Holsteins Kultusministerin Prien (CDU) hat sich für ein "Anerkennungsabitur" ohne Abschlussprüfung ausgesprochen. Das Abitur sei "Zeugnis eines Bildungsweges", der insgesamt zwölf oder 13 Jahre dauere, erklärte sie.



Auch der Deutsche Philologenverband und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatten ein Anerkennungsabitur in Betracht gezogen. Entscheidend sei, dass die Schülerinnen und Schüler keinen Nachteil hätten, sagte GEW-Vorstandsmitglied Hoffmann.



Der sächsische Kultusminister Piwarz erklärte hingegen, wer ohne Abstimmung mit den anderen Bundesländern vorpresche, schaufele dem Bildungsföderalismus ein Grab.

Wie sieht die Position der Kultusminister bisher aus?

Zuletzt hatten die Kultusminister der Länder zugesichert, die Abschlüsse der Schülerinnen und Schüler anzuerkennen, auch wenn sie anders als üblich zustande kämen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Hubig (SPD) sprach im Deutschlandfunk von einer insgesamt schwierigen Situation für alle Bundesländer. Ziel sei es, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Abitur in "der ein oder anderen Form" bis Herbst ablegten.



Kritik an diesem Verfahren kam vom Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger. Er sprach von einem "Freibrief", mit dem jedes Bundesland tun könne, was es wolle. Eine Kultusministerkonferenz, die so ihre Unfähigkeit in Krisenzeiten beweise, könne man gleich auflösen, so Meidinger.

Was sagen die Eltern?

Der Bundeselternrat hatte die Länder dazu aufgefordert, eine einheitliche Linie zu finden. Es sei nicht hinnehmbar, wenn es in einigen Ländern "richtige Abiturprüfungen" gebe und in anderen nicht, sagte der Vorsitzende Wassmuth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Seit der vergangenen Woche sind in Deutschland Schulen und Kitas geschlossen, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Schließungen sind bislang bis zu den Osterferien angesetzt. Schülerinnen und Schüler sind dazu angehalten, zuhause zu lernen. Dafür werden Unterrichtsmaterialen und Aufgaben zur Verfügung gestellt. Wie es nach den Ferien weitergeht, ist bisher unklar. Der OECD-Bildungsexperte Schleicher hat angesichts der Schulschließungen jüngst vor einem Bildungsverlust in Deutschland gewarnt.



Die Schulschließungen erschweren nicht nur die Abiturprüfungen, sondern auch die Prüfungen zum mittleren Schulabschluss nach der zehnten Klasse.

