Für die Abiturientinnen und Abiturienten in Berlin finden die Prüfungen wie geplant ab kommendem Montag statt.

Bildungssenatorin Scheeres sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg, es gehe darum, dass auch die Berliner Jugendlichen in ganz Deutschland an Hochschulen studieren könnten. Bereits eine Woche später sollten dann auch die Zehntklässler wieder unterrichtet werden. Die Kultusministerkonferenz der Bundesländer hatte sich gestern grundsätzlich auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt. Schulen sollen demnach ab dem 4. Mai schrittweise wieder öffnen. Abschlussklassen sollen dabei zuerst wieder in den Unterricht starten. Prüfungen dürfen die Schulen aber bereits ab der kommenden Woche ansetzen.



In Rheinland-Pfalz soll ein Teil der Schüler bereits am 27. April wieder zur Schule gehen können, andere Länder starten erst am 4. Mai, Bayern am 11. Mai. In Nordrhein-Westfalen dürfen Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, in der kommenden Woche freiwillig zur Schule kommen. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hubig, hat das teils unterschiedliche Vorgehen der Bundesländer mit Blick auf den Schulbeginn verteidigt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin verwies auf die unterschiedlichen Prüfungszeiträume, etwa beim Abitur. Man wolle, dass die Schülerinnen und Schüler nochmal die Gelegenheit hätten, vorher in die Schule zu kommen. Zudem stellte sie klar, dass es wegen der Corona-Pandemie wahrscheinlich bis zu den Sommerferien keinen normalen Unterricht mehr in Deutschland geben werde.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft forderte einen sogenannten Corona-Bonus für jene, die vor Abschlussprüfungen stünden. In Zweifel solle die Bewertung zugunsten des Schülers ausfallen, erklärte die GEW-Bundesvorsitzende Tepe. Die Gewerkschaft verlangte zudem ein Konzept für die Hygiene-Maßnahmen in den Schulen. Toiletten müssten teils saniert werden, außerdem würden Flüssigseife, warmes Wasser, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel benötigt. Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Wassmuth, betonte, die sanitären Einrichtungen in den Schulen seien oft marode und könnten voraussichtlich nicht rechtzeitig in Ordnung gebracht werden.

