In der Politik, aber auch in der Ärzteschaft gibt es Kritik an der Entscheidung, die Krankschreibung per Telefon abzuschaffen.

Die Regelung, wonach Patienten bei leichten Atemwegsbeschwerden einen Krankenschein ohne persönliche Vorsprache in einer Arztpraxis erhalten konnten, war wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden. Damit sollten vor allem Infektionsrisiken durch Arztbesuche vermieden werden. Die Regelung läuft morgen aus.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sowie Bayerns Gesundheitsministerin Huml - CSU - warnten vor einer Gefährdung für Ärzte, Praxispersonal und Patienten. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung distanzierte sich von dem gestern erfolgten Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses.



Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Hofmeister, sagte, die Ärzteschaft habe sich dafür eingesetzt, die telefonische Krankschreibung bis zum 3. Mai beizubehalten. Er äußerte "Erstaunen und Unverständnis" darüber, dass die Regelung nicht verlängert wird.