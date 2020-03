Wer in den sozialen Medien nach dem Wort "angespuckt" sucht, wird schnell fündig. Häufig laufen die Beiträge unter dem Hashtag #Corona oder #Covid19. Was ist dran an den Schilderungen? Warum machen Menschen so etwas? Und wie gehen Länder weltweit mit den Übeltätern um? Eine Zusammenfassung.

"Mit einer Spuckattacke hat ein Radfahrer in Bergisch Gladbach einen Autofahrer in Gefahr gebracht." Das ist nur die aktuellste Nachrichtenmeldung zu einem Themenkomplex, der viele ratlos macht. Es geht um Menschen, die andere anspucken oder anhusten. Was in normalen Zeiten schon ekelhaft genug ist, wird in Zeiten der Corona-Pandemie gefährlich. Vor wenigen Tagen warnte die Polizei Mannheim denn auch in einem Tweet: "Anhusten und Corona rufen ist kein Spaß! - Wir verfolgen das konsequent".

Wie häufig ist das?

Allein im Einzugsbereich der Mannheimer Polizei gab bislang vier Vorfälle, bei denen ältere Menschen von Jugendlichen angehustet wurden, wie der SWR berichtet. Es sei aber ein Mythos, dass solche Fälle weit verbreitet seien, schreibt t-online.de. Das Portal hatte die Polizeidienststellen der zehn größten deutschen Städte angefragt und herausgefunden: Nur die Beamten in Es sen meldeten Vergleichbares. Dort habe ein Anrufer von einem Trio mitmaßlich betrunkener Jugendlicher in Mühlheim erzählt, das in Richtung Vorbeigehender spucke. Doch auch in ausländischen Medien sind Berichte über Jugendliche zu lesen, die sich Ältere mit Absicht anspucken oder anhusten, um ihnen Angst einzujagen. Der "Guardian" etwa schreibt über einen 14-Jährigen, der im nordenglischen Tameside eine 66-Jährige angriff.

Worum geht es?

Häufiger als von gezielten Spuck-Attacken gegen Ältere liest man davon, dass Angestellte in Supermärkten oder Polizistinnen und Polizisten angespuckt worden seien. Ein "Trend", den die bundesweite Kriminalstatistik für 2019 zu bekräftigen scheint - und zwar unabhängig von Corona: Die Gewalt gegen Polizeibeamte sei um acht Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Häufig geht es dabei um Widerstand, wenn die Beamten zum Beispiel Personalien feststellen oder bestimmte Regeln durchsetzen wollen.



Ähnliche Gründe scheinen auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorzuherrschen: In Wiesbaden etwa täuschte ein Mann einen Nies- und Hustanfall vor, als Beamte ihn konrollieren wollten, nachdem er ihnen grundlos den Mittelfinger gezeigt hatte. Im australischen Sydney ignorierte eine Frau mit ihrem Auto die Aufforderung der Polizei, anzuhalten, und hustete den Beamten ins Gesicht, nachdem sie gestellt worden war. Die nord-irische Polizei nahm laut Irish Times in den vergangenen zwei Wochen bis zu 20 Personen fest, weil sie Beamte angespuckt oder angehustet hatten. In Frankreich ist vor dem Hintergrund ähnlicher Fälle eine Debatte darüber entbrannt, ob Polizistinnen und Polizisten weiter ohne Masken auf die Straße gehen können. Hier macht man sich vor allem Sorgen über Jugendliche in der Banlieu, die sich gegen Kontrollen der Ausgangssperren wehren könnten.



Die "New York Times" schließlich berichtet von einem Mann in New Jersey, der sich so sehr über die Aufforderung einer Supermarkt-Mitarbeiterin ärgerte, Abstand zu halten, dass er ihr ins Gesicht hustete und lachend dazu sagte, dass er positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. Ähnliches, berichten Twitter-User*innen, passiere so auch in Deutschland.

Welche Strafen drohen?

Der Fall in New Jersey sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil sich der Mann nun wegen schwerwiegender Verbrechen vor Gericht verantworten muss: Ihm werden von der Staatsanwaltschaft unter anderem Belästigung und terroristische Bedrohung vorgeworfen. Insgesamt könnten ihn bis zu sieben Jahre Haft und maximal 26.000 US-Dollar Strafzahlungen erwarten. Der Generalstaatsanwalt von New Jersey begründete das Vorgehen laut "New York Times" so: "Dies sind extrem schwierige Zeiten, in denen wir alle aufgerufen sind, rücksichtsvoll miteinander umzugehen - und keine Einschüchterung und Angst zu verbreiten".



Auch die britischen Behörden wollen hart gegen Übeltäter vorgehen. Wie die BBC berichtet, warnte die Staatsanwaltschaft von England und Wales, Husten oder Spucken gegen wichtige Mitarbeiter zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen - oder die Drohung, dies zu tun - könnten als Straftaten betrachtet werden. Generalstaatsanwalt Max Hill betonte, es handele sich um Körperverletzung. Angriffe auf Notfallhelfer, die ihrer Arbeit nachgingen, würden mit einer Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis geahndet.



In Deutschland leiten die Behörden bisher meist Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein. Dem offiziellen Bußgeldkatalog zufolge gelten die oben genannten Handlungen damit als Ordnungswidrigkeiten, es werden beim ersten Vergehen 200 Euro Bußgeld verhängt. Als Straftat gilt das Anspucken oder Anhusten nicht.

