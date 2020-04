In München ist am Abend ein Flugzeug mit acht Millionen Schutzmasken an Bord gelandet.

Das Material wurde von Bayerns Ministerpräsident Söder, Bundesverkehrsminister Scheuer und Lufthansa-Chef Spohr in Empfang genommen. Die Maschine war am Morgen mit der Fracht in Shanghai gestartet.



Derweil ist das Land Nordrhein-Westfalen einem Betrug mit nicht existierenden Atemschutzmasken aufgesessen. Zwei Vertriebsfirmen sollten nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein rund zehn Millionen Stück für knapp 15 Millionen Euro besorgen. Die Masken wurden jedoch vom Hersteller nie geliefert. Ein Großteil der Vorauszahlung wurde den Angaben zufolge an das Land NRW zurückgezahlt. Weitere Ermittlungen laufen noch.