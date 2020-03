Vertreter großer Handelsketten und Unternehmen haben ihre Ankündigung verteidigt, im Zuge der Corona-Pandemie keine Mieten mehr für ihre Geschäftsräume zu zahlen.

Der Vorstandschef von Adidas, Kasper Rorsted, stellte in der "Frankfurter Allgemeinen" klar, privaten Vermietern werde sein Unternehmen weiter Geld überweisen. Allerdings nutze Adidas in den meisten Fällen Räume von Immobilienvermarktern oder Versicherungsfonds. Diese zeigten überwiegend Verständnis, meinte Rorsted. Der Verband Haus und Grund nannte den Mitezahlungsstopp dagegen in der "Bild"-Zeitung missbräuchlich. Auch mehrere Bundesminister übten massive Kritik an den Unternehmen.



Neben Adidas hatten unter anderem H&M, MediaSaturn und Deichmann ihre Mietzahlungen eingestellt. Deichmann sprach von einer präventiven Maßnahme, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland ist das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt worden. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Viele Menschen fragen sich inzwischen auch, wie und wann die Corona-Kontaktsperre enden kann. Wir haben die Diskussion um die "Exit-Strategie" zusammengefasst.



Die Ausbreitung des Coronavirus wird laut Bundesbank und Internationalem Währungsfonds zu einer Rezession führen. Wir erklären, was das für Verbraucher, Unternehmen und Mitarbeiter bedeutet.



Der Bedarf an Tests, um das Coronavirus nachzuweisen, steigt stark an. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für ein Medikament gegen das Corona-Virus. Das Robert-Koch-Institut hat zudem die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Deutschland extrem niedrig. Wir erklären, warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist.



Spiegeln die Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität wider? Wir klären darüber auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet. Zudem unterscheiden sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts und der amerikanischen Johns Hopkins-University stark. RKI oder Johns-Hopkins? Wir erklären, wie aussagekräftig die Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.