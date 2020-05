In der Regel verläuft eine Corona-Infektion bei Kindern eher mild - aber zuletzt gab es weltweit Berichte über schwere Entzündungen bei Kindern im Zusammenhang mit Covid-19. Die Fälle ähneln den Symptomen des sogenannten Kawasaki-Syndroms, einer seltenen Krankheit. Wie gefährlich ist eine Infektion also für Kinder wirklich? Die Weltgesundheitsorganisation untersucht den Zusammenhang.

Zuletzt gab es Berichte aus dem US-Bundesstaat New York, die viele Menschen erschreckt haben. Dort meldeten die Behörden, dass drei Kinder möglicherweise durch Komplikationen wegen des Coronavirus gestorben seien. Bei ihnen hätten sich die Blutgefäße entzündet und Herzprobleme seien aufgetreten. Alle drei seien positiv auf das Coronavirus oder Antikörper getestet worden, hätten bei ihrer Aufnahme im Krankenhaus aber nicht die normalen Covid-19-Symptome aufgewiesen.



In dem gesamten US-Staat seien bei mindestens 100 Kindern Symptome aufgetreten, die an Kawasaki-Syndrom und das Toxische Schocksyndrom erinnern. Das Kawasaki-Syndrom führt zu einer Überreaktion des Immunsystems, die vermutlich durch Bakterien oder Viren ausgelöst wird. Dass auch das Coronavirus eine derartige Überreaktion bewirken kann, ist von Erwachsenen bereits bekannt.

Ärzte vergleichen Fälle aus Bergamo

Fälle von seltenen, lebensgefährlichen Entzündungskrankheiten bei Kindern in Verbindung mit Covid-19 wurden auch schon aus Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien gemeldet. Bei den Kindern traten entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auf - Symptome, die einer Kawaski-Erkrankung zumindest ähneln. Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten hat es seit Beginn des Jahres in Europa etwa 230 Verdachtsfälle einer seltenen Entzündungskrankheit bei Kindern gegeben, die dem Kawasaki-Syndrom ähnelt. Deren potenzielle Verbindung zu Covid-19 sei aber weder nachgewiesen noch gut verstanden.



Ärzte eines Krankenhauses haben sich Kinder mit schweren Entzündungskrankheiten in der Provinz Bergamo genauer angeschaut. Wie sie in der Fachzeitschrift "The Lancet" berichten, könnten die dortigen Fälle tatsächlich mit Covid-19 in Verbindung stehen. Die Ärzte haben die Fälle von Kindern, die zwischen dem 18. Februar und dem 20. April einschlägige Krankheitsmerkmale zeigten, mit Kawasaki-Fällen verglichen, die in der Region in den fünf Jahren vor Beginn der Pandemie aufgetreten waren. Insgesamt gab es demnach zwischen Januar 2015 und Mitte Februar dieses Jahres 19 Fälle von Kawasaki. In den zwei Monaten seither wurden bereits zehn Kinder mit Kawasaki-ähnlichen Symptomen behandelt. Das entspricht den Studienautoren zufolge einer 30-fachen Zunahme - wobei die Mediziner selbst darauf hinweisen, dass es schwierig sei, auf Grundlage solch geringer Zahlen valide Schlussfolgerungen zu ziehen.

Eher ältere Kinder betroffen

Acht der zehn Kinder, die nach dem 18. Februar ins Krankenhaus kamen, wurden laut Bericht in einem Antikörpertest positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Alle Kinder in der Studie überlebten. Allerdings waren ihre Symptome schwerwiegender als die der Kinder, die in den Jahren zuvor erkrankt waren.



So kam es den Angaben zufolge bei sechs von ihnen zu Herzkomplikationen, fünf hatten Anzeichen eines toxischen Schocksyndroms. Zudem waren die zuletzt erkrankten Kinder im Schnitt älter als diejenigen, bei denen zuvor Kawasaki diagnostiziert wurde. Aufgrund dieser Unterschiede plädieren die Autoren dafür, die Entzündungserkrankung als "Kawaski-ähnliches Syndrom" zu klassifizieren.

Ärzte weisen auf kleine Fallzahl hin

Die britische Kawasaki-Gesellschaft betonte in einer Erklärung von Ende April, es seien nur wenige Kinder betroffen, und etwa die Hälfte von ihnen sei negativ auf Covid-19 getestet worden. Russell Viner, Präsident des britischen Royal College für Kinderheilkunde und Kindergesundheit, sagte mit Verweis auf den "Lancet"-Artikel, es sei wichtig, erneut zu betonen, dass Kinder insgesamt nur minimal von der Sars-CoV-2-Infektion betroffen seien.



Der Infektiologe Johannes Hübner von der Kinderklinik der Universität München sagte Anfang Mai im Deutschlandfunk (Audio-Link), bisher handele es sich um Einzelfälle, zudem sei nicht immer eine Verbindung zum Coronavirus nachgewiesen. Er sprach von "inkompletten Kawasaki-Fällen". Der Deutschen Presse-Agentur sagte Hübner, in Deutschland habe er bislang von keinen Häufungen von Fällen gehört. Die Situation sei "sicher nicht beunruhigend".



Dennoch sind die Berichte Anlass für die Weltgesundheitsorganisation, sich den Zusammenhang näher anzuschauen. Generalsekretär Tedros sagte, es sei von höchster Wichtigkeit, das Syndrom genau zu beschreiben, die Auslöser der Krankheit zu ergründen und Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Er forderte Ärztinnen und Ärzte in aller Welt zur Zusammenarbeit auf, um das Syndrom "besser zu verstehen".

