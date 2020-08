Ärztevertreter fordern eine bundesweite Erfassung des Personals in den deutschen Gesundheitsämtern.

Um zu entscheiden, an welchen Stellen mehr investiert werden müsse, sei eine valide Datengrundlage nötig, heißt es in einem gemeinsamen Brief des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Marburger Bundes an Gesundheitsminister Spahn. Die Funke-Mediengruppe berichtet darüber.



Spahn will in Kürze einen Plan zur Stärkung der Gesundheitsämter vorlegen. Umstritten ist, wie viel Personal die Ämter tatsächlich brauchen, um beispielsweise bei einem erneuten Ansteigen der Corona-Infektionszahlen Infektionsketten verfolgen zu können.