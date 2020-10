Nach Einschätzung des Verbands der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst können die Behörden die gestiegenen Corona-Infektionen noch handhaben.

Die Gesundheitsämter seien derzeit nicht an dem Punkt angelangt, an dem sie die Kontrolle verloren hätten, sagte die Vorsitzende Teichert im ARD-Fernsehen. Es gebe jedoch schon das Problem, dass die Ämter mit der Personalsituation nicht mehr hinterherkämen. Auf die Frage, ob man sich von der Kontaktnachverfolgung jedes einzelnen Falls verabschieden solle, um stattdessen lokalen Häufungen nachzugehen, sagte sie, es wäre tatsächlich gut, wenn man vorwiegend auf diese Cluster gucken würde. Das hieße aber, dass man sich in Quarantäne begeben müsse, bloß weil man bei einem Cluster dabei gewesen sei. Wenn dies gewollt sei, müssten die Rechtsgrundlagen dafür geschaffen werden, führte die Chefin des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes aus.



Das Robert Koch-Institut hatte gestern mit mehr als 11.000 Neuinfektionen einen weiteren Rekord registriert und vor einer unkontrollierten Ausbreitung gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.