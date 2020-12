Die Mediziner-Gewerkschaft Marburger Bund hält strengere und schnell wirkende Alltagsbeschränkungen für nicht vermeidbar.

Das ärztliche und pflegerische Personal arbeite "am Anschlag", sagte die Vorsitzende Johna der "Rheinischen Post". Bundesweit steige die Anzahl der Patienten immer noch an, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssten. Eine Trendwende sei nicht erkennbar, daher sehe sie zu einem verschärften Lockdown keine vernünftige Alternative, erklärte Johna weiter.



Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, forderte schärfere Regeln vom ersten Weihnachtsfeiertag an. Bund und Länder sollten die bisher vereinbarten Lockerungen nach dem 24. Dezember wieder zurücknehmen. Landsberg betonte, der Einzelhandel solle bis Weihnachten geöffnet bleiben. Schließungen vor den Feiertagen halte er nicht für praktikabel und würden zudem in der Bevölkerung nicht auf Akzeptanz stoßen. Auch wäre der wirtschaftliche Schaden sonst immens.

