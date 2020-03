Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, plädiert dafür, die Kontaktsperre für jene Menschen zu lockern, die eine Corona-Ansteckung überwunden haben.

Dafür wäre es gut, möglichst viele Bundesbürger auf Antikörper zu testen, sagte Reinhardt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Alle, die immun seien könnten dann wieder zur Arbeit gehen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.



In deutschen Krankenhäusern werden momentan rund 7.000 Menschen mit der Infektionskrankheit Covid-19 behandelt. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Rund 1.500 Patienten befinden sich demnach auf Intensivstationen, etwa 1.100 müssen beatmet werden. Laut DKG-Präsident Gaß gibt es inzwischen im Bereich der Intensivmedizin 30.000 Beatmungsplätze. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden in Deutschland bisher knapp 57.300 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 455 Menschen sind gestorben.