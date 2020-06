Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, einen besseren Krisenmechanismus angemahnt.

Man müsse die Zeit jetzt nutzen, um für künftige Epidemien gut gerüstet zu sein, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur. Die Krise habe gezeigt, dass eine engere europäische Vernetzung und Abstimmung nötig seien. In Deutschland habe die Politik vieles richtig gemacht. Trotzdem müssten auch hier die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern in Krisenzeiten klar geregelt werden. Mit Blick auf die Lockerungen der Corona-Beschränkungen sagte der Ärztekammerpräsident, glücklicherweise spiele sich das Infektionsgeschehen inzwischen auf einem niedrigen Niveau ab. Deshalb sei die Öffnung wie etwa in Thüringen nicht falsch. Großveranstaltungen wie Volksfeste oder Festivals gingen ihm allerdings zu weit, so Reinhardt.

