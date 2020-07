Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hält die von der Bundesregierung geplante Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten für richtig.

Es wäre wünschenswert und vernünftig, wenn sich alle Reisenden testen lassen würden, sagte Reinhardt der "Passauer Neuen Presse". Ob eine solche Verpflichtung rechtlich zulässig sei, müssten Juristen klären. Aus ärztlicher Sicht gebe es bei solchen Tests zwar angesichts der Inkubationszeit auch Unsicherheiten. Aber selbst wenn man nur einen Teil der infizierten Rückkehrer entdecke, wäre das ein Erfolg, betonte Reinhardt.



Bundesgesundheitsminister Spahn will Pflichttests für Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren, ab der kommenden Woche anordnen. Um alle Rückkehrer testen zu lassen, fehlt nach seinen Angaben aber die rechtliche Grundlage. Der CDU-Politiker sagte in mehreren Fernsehinterviews, ein Corona-Test sei ein Eingriff in die Persönlichkeit und müsse gerechtfertigt sein. Deshalb werde nun jeden Tag aufs Neue geschaut, welche Regionen zu den Risikogebieten gezählt werden müssten.