US-Präsident Trump geht es nach Angaben seiner Ärzte

Trump war in die Klinik gebracht worden, nachdem er infolge seiner Covid-19-Infektion Symptome aufwies. In einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus hatte Trump erklärt, es gehe ihm inzwischen besser.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.