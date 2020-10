Der Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Gauland, hat die bundesweiten Corona-Beschränkungen als nicht angemessen und nicht zielführend bezeichnet.

Es wäre sinnvoller, Risikogruppen wie Ältere oder Vorerkrankte zu schützen, sagte Gauland im Deutschlandfunk. Stattdessen würden jetzt diejenigen, die Hygienekonzepte entwickelt hätten, in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. Kritisch sei auch, dass die Corona-Maßnahmen unter Ausschaltung des Parlaments und des Bundesrates beschlossen worden seien.



Auch Bundestagsvizepräsident Kubicki kritisierte das Vorgehen der Regierung in der Corona-Krise. Erneut habe Bundeskanzlerin Merkel ihre Vorstellungen zur Bekämpfung der Corona-Politik durchgedrückt, ohne überhaupt zuständig zu sein, sagte der FDP-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Eine parlamentarische Debatte sei nicht möglich gewesen, sondern nur die nachträgliche Kenntnisnahme. Außerdem wiesen die Beschlüsse viele Widersprüche auf. Niemand könne beispielsweise erklären, warum Nagelstudios schließen müssten, nicht aber Frisöre.



In mehreren Bundesländern kommen heute die Landeskabinette zu Sondersitzungen zusammen, um die Beschlüsse zur Coronapolitik umzusetzen. Auch Sondersitzungen der Landtage sind geplant.

