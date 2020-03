Der AfD-Abgeordnete Hess hat das Krisenmanagement der Bundesregierung in der Coronavirus-Krise kritisiert.

Im Bundestag forderte er einen Einreisestopp für Menschen aus Hochrisikogebieten und sagte: "Schluss mit Wankelmut und Zögerlichkeit - die Zeit der Empfehlungen ist vorbei." Anstatt die Verantwortung auf Länder und Kommunen abzuschieben, müsse die Regierung jetzt handeln, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerate wie in Italien. Sein Kollege Kleinwächter führte die aktuelle Krise auf einen fehlenden Schutz der Grenzen und eine "Politik der gnadenlosen Globalisierung" vor allem im Hinblick auf China durch Bundeskanzlerin Merkel zurück. Infizierte an den Grenzen abzuhalten, wäre eine gute Maßnahme zum Schutz gewesen. Aufgrund dieses "grauenhaften Irrwegs" fordere er Merkel zum Rücktritt auf, führte Kleinwächter aus.



Deutliche Kritik an den Ausführungen kam von den anderen Parteien.