In Afrika erhöht sich die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Vergleich zu anderen Regionen der Welt weiterhin nur moderat.

Nach Angaben der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union stieg die Zahl der Fälle auf dem gesamten Kontintent erstmals über die Grenze von zwei Millionen und beträgt jetzt 2 Millionen 13-tausend. Das sind immer noch weniger als etwa in Frankreich. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer in Afrika aus.



Rund ein Drittel der Infektionen wurde den Angaben zufolge in Südafrika registriert. Weitere Schwerpunkte sind Marokko, Ägypten, Nigeria und Algerien. Rund 48.500 Menschen starben bislang nachweislich an oder mit dem Virus. Das sind deutlich weniger Todesopfer als etwa in den USA, Brasilien, Indien oder Großbnritannien.

