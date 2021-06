Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung, Nooke, hat die Beschlüsse des G7-Gipfels zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verteidigt.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, das Bekenntnis, dass etwas getan werden müsse, sei eindeutig. In der Abschlusserklärung werde klar betont, dass die Pandemie nirgends unter Kontrolle sei, solange sie nicht überall unter Kontrolle gebracht werde. Es sei also im eigenen Interesse der G7-Staaten, sich zu engagieren. Nooke betonte, es gehe nicht nur um die Zahl der Impfstoffdosen. Am Ende müsse es eine eigene Produktion in Afrika geben, auch wenn es länger dauern werde, den Technologietransfer zu organisieren und die Logistik aufzubauen.



Die G7-Staaten hatten bei ihrem Gipfel am Wochenende angekündigt, den ärmeren Ländern zusammen eine Milliarde Impfdosen bereitzustellen. Entwicklungshilfeorganisationen kritisierten die Pläne als unzureichend.

