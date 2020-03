Mehrere afrikanische Länder haben ihre Sicherheitsvorkehrungen zur Bekämpfung des Coronavirus verschärft.

In Ruanda gilt seit Mitternacht eine zweiwöchige Ausgangssperre. Nur für notwendige Tätigkeiten wie medizinische Behandlung oder Einkäufe dürfen Menschen noch ihre Häuser verlassen. Alle Beschäftigten des Staats und des Privatsektors sollen von Zuhause arbeiten. Nigeria kündigte an, dass ab morgen einen Monat lang keine Flugzeuge aus dem Ausland mehr landen dürften. Für Notfallflüge gelte aber eine Ausnahme. Uganda schloss seine Grenzen und lässt nur noch Güterlieferungen hindurch. Äthiopien kündigte an, ab morgen müssten alle ankommenden Passagiere in Quarantäne. Auch Kongo-Brazzaville und Ghana schließen ihre Grenzen.