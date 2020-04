Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen steigt auch in Deutschland weiter an.

Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt 91.714 Corona-Fälle und 1.342 Tote (Stand: 5.4., 0 Uhr). Das sind 5.936 Infizierte mehr als am Samstag und 184 neue Todesfälle. 26.400 Personen gelten als genesen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 96.092 bestätigte Fälle und 1.444 Todesopfer. (Stand: 5.4.2020, 6.30 Uhr).



Der Anteil der Gestorbenen an den nachweislich Infizierten liegt in Deutschland laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 1,3 Prozent.

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 21.908 Infektionen vor Nordrhein-Westfalen mit 17.885 und Baden-Württemberg mit 17.014. Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein etwas anderes Bild. Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern, vor Baden-Württemberg und Hamburg.

Corona-Tote weiter im Schnitt deutlich älter als die Infizierten

Etwa drei Viertel der Infizierten (71%) sind zwischen 15 und 59 Jahre alt. Männer und Frauen sind mit 51 zu 49 Prozent etwa gleich häufig betroffen. Anders sieht der Altersschnitt bei den verstorbenen Covid-19-Patienten aus. 86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter.

Corona-Ausbreitung: Verlangsamung gemessen an der Verdopplungszeit

Die Corona-Ausbreitung in Deutschland hat sich gemessen an der Verdoppelungszeit verlangsamt. In den großen Flächenländern lag sie in Nordrhein-Westfalen zuletzt bei 13,3 Tagen, in Baden-Württemberg bei 12,2 Tagen und in Bayern bei neun Tagen. In Berlin sind es inzwischen 13,6 Tage, in Hamburg 10,6. Im Saarland hingegen liegt die Verdoppelungszeit bei 6,2 Tagen, in Sachsen bei 9,5 Tagen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, eine Verdoppelungszeit von bis zu 14 Tagen anzustreben, ehe über eine Lockerung der Beschränkungen im öffentlichen Leben gesprochen werden könne. Dies sei angemessen, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden solle. Letztlich geht es darum, dass die Zahl der schwer Erkrankten zu keinem Zeitpunkt die Kapazitäten der Krankenhäuser übersteigt, vor allem bei der Beatmung. Das war in einigen anderen Ländern geschehen.

