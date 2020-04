Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen steigt auch in Deutschland weiter an.

Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt 113.525 Corona-Fälle und 2.373 Tote (Stand: 10.4.2020, 7.30 Uhr). Das sind 5.323 Infizierte mehr als am Donnerstag und 266 neue Todesfälle. Das RKI zählt 53.913 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 119.401 bestätigte Fälle, davon seien 52.407 wieder gesund. Es gibt demnach 2.607 Todesopfer. (Stand: 10.4.2020, 19 Uhr).



Der Anteil der Gestorbenen an den nachweislich Infizierten liegt in Deutschland laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 1,9 Prozent (Stand: 9.4.). Forscher um den Bonner Virologen Streeck waren bei Untersuchungen im Kreis Heinsberg mit 0,37 Prozent auf einen deutlichen geringeren Wert gekommen. Diese Zwischenergebnisse sind jedoch umstritten.

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 30.363 Infektionen (703 Tote) vor Nordrhein-Westfalen mit 23.028 Fällen (446) und Baden-Württemberg mit 22.433 (570). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein etwas anderes Bild. Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg, vor dem Saarland und Nordrhein-Westfalen. Im Schnitt gibt es in Deutschland derzeit 137 nachgewiesene Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Corona-Tote weiter im Schnitt deutlich älter als die Infizierten

70 Prozent der Infizierten sind zwischen 15 und 59 Jahre alt. Männer und Frauen sind derzeit gleich häufig betroffen. Anders sieht der Altersschnitt bei den verstorbenen Covid-19-Patienten aus. 86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter.

Corona-Ausbreitung: Verlangsamung gemessen an der Verdopplungszeit

Die Corona-Ausbreitung in Deutschland hat sich gemessen an der Verdoppelungszeit verlangsamt. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, eine Verdoppelungszeit von bis zu 14 Tagen anzustreben, ehe über eine Lockerung der Beschränkungen im öffentlichen Leben gesprochen werden könne. Dies sei angemessen, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden solle. Letztlich geht es darum, dass die Zahl der schwer Erkrankten zu keinem Zeitpunkt die Kapazitäten der Krankenhäuser übersteigt, vor allem bei der Beatmung. Das war in einigen anderen Ländern geschehen.



Die sogenannte Verdopplungszeit gibt an, nach wie vielen Tagen sich die Zahl der offiziell bekannten Infektionsfälle jeweils auf das Zweifache erhöht. Die Verdopplungszeit ist gut geeignet, um exponentielle Wachstumsprozesse zu beschreiben. Derzeit ist in Deutschland - wie auch in anderen Ländern - die Kurve der Neuinfektionen abgeflacht. In Deutschland ist das Wachstum momentan näherungsweise linear, was darauf hindeutet, dass die Maßnahmen ihre Wirkung zeigen.



An dieser Stelle ein Hinweis: Wie geschildert, ist die Verdopplungszeit vor allem bei einem exponentiellem Wachstum aussagekräftig. Inzwischen hat sich das Wachstum der Infiziertenzahl in Deutschland aber soweit abgeflacht, dass es nicht mehr exponentiell ist. Somit verliert die Zahl laut dem Science Media Center an Aussagekraft. Andere Zahlen, etwa die der aktuell Erkrankten oder die Reproduktionszahl (wie viele Menschen steckt ein Erkrankter an?), gewinnen in der Diskussion daher an Bedeutung.

