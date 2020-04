Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen steigt auch in Deutschland weiter an.

Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt 133.830 Corona-Fälle und 3.868 Tote (Stand: 17.4.2020, 0 Uhr). Das sind 3.380 Infizierte mehr als am Donnerstag und 299 neue Todesfälle. Das RKI zählt 81.800 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 139.134 bestätigte Fälle. Es gibt demnach 4.203 Todesopfer, 81.800 Menschen gelten als genesen. (Stand: 17.4.2020, 22:30 Uhr).

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 36.027 Infektionen (1.137 Tote) vor Nordrhein-Westfalen mit 27.030 Fällen (726) und Baden-Württemberg mit 26.543 (872). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild: Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern und Baden-Württemberg, vor dem Saarland, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Corona-Tote: deutlich älter als die Infizierten

68 Prozent der Infizierten sind zwischen 15 und 59 Jahre alt. Männer (48 Prozent) und Frauen (52 Prozent) sind derzeit fast gleich häufig betroffen. Anders sieht die Altersverteilung bei den verstorbenen Covid-19-Patienten aus. 87 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter.

Corona-Ausbreitung: Verlangsamung gemessen an der Verdopplungszeit

Die Corona-Ausbreitung in Deutschland hat sich gemessen an der Verdoppelungszeit verlangsamt. Dieser Wert gibt an, nach wie vielen Tagen sich die Zahl der offiziell bekannten Infektionsfälle jeweils auf das Zweifache erhöht. Die Verdopplungszeit ist gut geeignet, um exponentielle Wachstumsprozesse zu beschreiben. Letztlich geht es darum, dass die Zahl der schwer Erkrankten zu keinem Zeitpunkt die Kapazitäten der Krankenhäuser übersteigt, vor allem bei der Beatmung. Das war in einigen anderen Ländern geschehen. Derzeit ist in Deutschland - wie auch in anderen Ländern - die Kurve der Neuinfektionen abgeflacht. In Deutschland ist das Wachstum momentan näherungsweise linear, was darauf hindeutet, dass die Maßnahmen ihre Wirkung zeigen.



Inzwischen hat sich das Wachstum der Infiziertenzahl in Deutschland soweit abgeflacht, dass es nicht mehr exponentiell ist. Somit verliert die Zahl laut dem Science Media Center an Aussagekraft. Andere Zahlen, etwa die der aktuell Erkrankten oder die Reproduktionszahl (wie viele Menschen steckt ein Erkrankter an?), gewinnen in der Diskussion daher an Bedeutung. Mehr dazu in unserem Artikel: Was Kennzahlen zum Coronavirus aussagen.

