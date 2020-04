Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen steigt auch in Deutschland weiter an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 145.694 Corona-Fälle und 4.879 Tote (Stand: 22. April, 00.00 Uhr). Das sind 2.237 Infizierte mehr als am Dienstag und 281 neue Todesfälle. Das RKI zählt rund 99.400 Genesungen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland aktuell bereits 148.453 bestätigte Fälle. Es gibt demnach 5.086 Todesopfer. (Stand: 22.4., 5.39 Uhr).

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 38.814 Infektionen (1.424 Tote) laut RKI vor Nordrhein-Westfalen mit 30.185 Fällen (964) und Baden-Württemberg mit 28.898 (1.063). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild: Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland, Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Mehrheit der Coronavirus-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre

Im Situationsbericht des Robert Koch-Instituts finden sich keine Altersangaben mehr zum jüngsten und ältesten Corona-Todesopfer in Deutschland. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen.



Nach aktuellem Stand sind von der Krankheit Frauen mit 52 Prozent und Männer mit 48 Prozent annähernd gleich häufig betroffen. Bei den Verstorbenen verändert sich das Verhältnis allerdings: 2.381 (58 Prozent) waren männlich und 1.725 (42 Prozent) weiblich. Bei vier verstorbenen Personen gilt das Geschlecht als unbekannt.



Das Robert-Koch-Institut benennt weitere Einzelheiten zu den bislang 4.879 (Stand: 22.4.) registrierten Toten in Deutschland. 86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter. Bei den Gestorbenen habe der Altersmedian bei 82 Jahren gelegen. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenverteilung liegt. Die eine Hälfte der Verstorbenen ist in dem Fall also jünger als 82 Jahre, die andere Hälfte älter.



201 der Toten waren unter 60 Jahre alt. Das jüngste Opfer war 26 Jahre alt.



398 der Toten waren zwischen 60 und 69 Jahre alt.



1.027 der Toten waren zwischen 70 und 79 alt.



2.000 der Toten waren zwischen 80 und 89 Jahre alt.



775 der Toten waren 90 Jahre und älter.



Ganz anders sieht das Alter der Erkrankten aus: Hier liegt der Altersmedian bei 50 Jahren. Während 86 Prozent der Gestorbenen über 70 Jahre alt sind, macht diese Altersgruppe nur einen Anteil von 18 Prozent der Erkrankten aus. (Alle Zahlen beziehen auf den 20. April 2020.)

Corona-Ausbreitung: Verlangsamung gemessen an der Verdopplungszeit

Die Corona-Ausbreitung in Deutschland hat sich gemessen an der Verdoppelungszeit verlangsamt. Dieser Wert gibt an, nach wie vielen Tagen sich die Zahl der offiziell bekannten Infektionsfälle jeweils auf das Zweifache erhöht. Die Verdopplungszeit ist gut geeignet, um exponentielle Wachstumsprozesse zu beschreiben. Letztlich geht es darum, dass die Zahl der schwer Erkrankten zu keinem Zeitpunkt die Kapazitäten der Krankenhäuser übersteigt, vor allem bei der Beatmung. Das war in einigen anderen Ländern geschehen. Derzeit ist in Deutschland - wie auch in anderen Ländern - die Kurve der Neuinfektionen abgeflacht. In Deutschland ist das Wachstum momentan näherungsweise linear, was darauf hindeutet, dass die Maßnahmen ihre Wirkung zeigen.



Aufgrund der Entwicklung hat die Verdopplungszeit laut dem Science Media Center an Aussagekraft verloren. Andere Zahlen, etwa die der aktuell Erkrankten oder die Reproduktionszahl (wie viele Menschen steckt ein Erkrankter an?), gewinnen in der Diskussion daher an Bedeutung. Mehr dazu in unserem Artikel: Was Kennzahlen zum Coronavirus aussagen.

Todesrate pro 100.000 Einwohner

Die John-Hopkins-Universität wertet zudem die Todesrate pro 100.000 Einwohner aus. Deutschland liegt in dieser Rechnung bei etwas über sechs Toten pro 100.000 Einwohner (6,07) und damit auf dem letzten Platz im Vergleich mit den weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Zu diesen zählen Belgien mit über 52 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt von Spanien (knapp 46) und Italien (knapp 41). In Frankreich liegt die Rate bei gut 31, in Großbritannien über 26, in den Niederlanden bei fast 23, in den USA bei knapp 14 und im Iran über sechs. Wie geben in unserem Stück "Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet" einen Überblick über die Zahlen aus den einzelnen Ländern.

