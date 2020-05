Die Zahl der neu registrierten Infektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 172.239 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 933 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 7.723 Menschen, das sind 89 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 150.300. Die Zahl der akut Kranken liegt nun auf Grundlage dieser Zahlen (Gesamtinfektionen minus Genesene minus Todesfälle) bei rund 14.216 – wie bei allen Zahlen gilt: plus Dunkelziffer. (Stand: 14.5., 7.45 Uhr)



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 174.098 bestätigte Fälle. 147.200 Menschen gelten nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 7.861 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene. (Stand: 14.5., 7.45 Uhr).

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 44.980 Infektionen (2.229 Tote) laut RKI vor Nordrhein-Westfalen mit 35.741 Fällen (1.483) und Baden-Württemberg mit 33.670 (1.608). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild: Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und dem Saarland.

Mehrheit der Coronavirus-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre

Im Lagebericht des Robert Koch-Instituts finden sich keine Altersangaben mehr zum jüngsten und ältesten Corona-Todesopfer in Deutschland. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen.



Nach aktuellem Stand sind von der Krankheit Frauen mit 52 Prozent und Männer mit 48 Prozent annähernd gleich häufig betroffen. Bei den Verstorbenen verändert sich das Verhältnis allerdings: demnach sind etwa 56 Prozent männlich und 44 Prozent weiblich. Bei wenigen verstorbenen Personen gilt das Geschlecht als unbekannt.



Das Robert-Koch-Institut benennt weitere Einzelheiten zu den bislang registrierten Todesfällen in Deutschland. 86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter. Bei den Gestorbenen habe der Altersdurchschnitt bei 82 Jahren gelegen.



Ganz anders sieht das Alter der Erkrankten aus: Hier liegt der Altersdurchschnitt bei 50 Jahren. Während 86 Prozent der Gestorbenen mehr als 70 Jahre alt sind, macht diese Altersgruppe nur einen Anteil von rund 16 Prozent der Erkrankten aus. Die meisten Erkrankten gibt es in der Altergruppe der 20- bis 49-Jährigen (43 Prozent).



(Stand: 14.5., 7.45 Uhr)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.