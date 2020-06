Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland im Vergleich zum Vortag 348 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit bei 186.022. An oder mit dem Virus gestorben sind in Deutschland laut RKI 8.781 Menschen. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 18. Etwa 171.900 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. (Stand: 13.6., 0 Uhr).



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland 187.226 bestätigte Fälle, davon gelten 171.535 als nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.783 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 13.6., 6 Uhr).

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 47.612 Infektionen (2.540 Tote) laut RKI vor Nordrhein-Westfalen mit 39.137 Fällen (1.643) und Baden-Württemberg mit 35.090 (1.805). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild: Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und Hamburg. (Stand: 12.6.2020, 6 Uhr)

Mehrheit der Coronavirus-Toten älter als 70 Jahre

Im Lagebericht des Robert Koch-Instituts finden sich keine Altersangaben mehr zum jüngsten und ältesten Corona-Todesopfer in Deutschland. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen.



Nach aktuellem Stand sind von der Krankheit Frauen mit 52 Prozent und Männer mit 48 Prozent annähernd gleich häufig von der Erkrankung betroffen. Es versterben jedoch etwas mehr Männer als Frauen (55 zu 45 Prozent der Todesfälle).



Die meisten der registrierten Covid-19-Fälle sind zwischen 15 und 59 Jahren alt (67 Prozent). Das Robert Koch-Institut benennt weitere Einzelheiten zu den bislang registrierten Todesfällen in Deutschland. 86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter. Unter den bekannten Infektionen macht diese Altersgruppe einen Anteil von 19 Prozent aus.



(Stand: 12.6.)