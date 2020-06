Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland im Vergleich zum Vortag 687 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit bei 189.822. An oder mit dem Virus gestorben sind in Deutschland laut RKI 8.882 Menschen. Etwa 174.900 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. Rechnerisch gibt es somit rund 6.040 aktive Fälle in Deutschland. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag demnach bei 1,79. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab (Stand: 21.6., 8.30 Uhr). Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland 190.670 bestätigte Fälle, davon gelten 174.609 als nicht mehr erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.895 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 21.6., 8.30 Uhr).

NRW, Bayern, Baden-Württemberg: Die Lage in den Bundesländern

Bei den absoluten Zahlen liegt Bayern mit 47.843 Infektionen (2.565 Tote) laut RKI vor Nordrhein-Westfalen mit 40.921 Fällen (1.663) und Baden-Württemberg mit 35.272 (1.824). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild: Pro 100.000 Einwohner gibt es die meisten gemeldeten Infektionsfälle in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und Hamburg. (Stand: 21.6.2020, 8.30 Uhr)

Mehrheit der Coronavirus-Toten älter als 70 Jahre

Im Lagebericht des Robert Koch-Instituts ist die Rede von drei Todesopfern unter 20 Jahren. Die Menschen seien zwischen drei und 18 Jahren alt gewesen, allesamt mit Vorerkrankungen. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen. 86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre und älter.



(Stand: 20.6.)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.