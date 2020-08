Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland im Vergleich zum Vortag 1.122 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Damit haben sich laut RKI seit Beginn der Corona-Krise mindestens 215.336 Menschen nachweislich infiziert. 9.195 Personen starben an oder mit dem Virus, die Zahl stieg im Vergleich zum Vortag um zwölf (Stand: 9.8., 09:00 Uhr). Die Zahl der Genesenen wurde zuletzt auf 195.900 geschätzt (Stand: 7.8., 0 Uhr). Das RKI veröffentlicht am Wochenende keinen Lagebericht, deshalb liegen auch keine aktuellen Werte für die sogenannte Reproduktionszahl vor. Sie bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einem Covid-Fall angesteckt wird.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland 216.325 bestätigte Fälle, davon gelten 196.380 als nicht mehr erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 9.200 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 8.8., 13:00 Uhr). Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.

Die Lage in den Bundesländern

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl werden weiterhin in Bayern die meisten Infektionen festgestellt. Danach folgen Baden-Württemberg und Hamburg.



In absoluten Zahlen liegt Bayern laut RKI mit 51.794 bestätigten Infektionen (und 2.626 Toten) vor Nordrhein-Westfalen mit 51.330 Fällen (1.759 Tote). An dritter Stelle rangiert Baden-Württemberg mit 37.749 erfassten Fällen (1.858 Tote), dann folgt mit relativ großem Abstand Niedersachsen mit 14.911 Infektionen (654 Tote). Die geringsten Zahlen weist laut RKI Mecklenburg-Vorpommern auf (930 Infektionen/20 Tote) (Stand: 8.8., 13.00 Uhr).



Im Landkreis Dingolfing-Landau (Bayern) wurde laut RKI eine 7-Tage-Inzidenz mit zwischenzeitlich mehr als 230 Fällen pro 100.000 Einwohner bestimmt. Der Anstieg ist unter anderem auf einen Ausbruch unter Erntehelfern in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Mamming zurückzuführen. (Stand 7.8.)



Zudem gibt es laut RKI bundesweit "viele kleinere Ausbruchgeschehen in verschiedenen Landkreisen". Sie stehen den Angaben zufolge mit unterschiedlichen Orten und Situationen in Zusammenhang, etwa größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis, Freizeitaktivitäten, Arbeitsplätzen, aber auch Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen. Hinzu komme, dass Covid-19-Fälle zunehmend unter Reiserückkehrern identifiziert werden. Die Zahl der täglich neu übermittelten Fälle war in der letzten Woche bereits angestiegen. Das RKI nennt diese Entwicklung "sehr beunruhigend".

Mehrheit der Coronavirus-Toten älter als 70 Jahre

Im jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts sind drei Todesopfer unter 20 Jahren verzeichnet. Die Patienten waren demnach zwischen drei und 18 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Nach wie vor sterben an oder mit Covid-19 insbesondere ältere Menschen. 85 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre und älter. Der Altersdurchschnitt der verstorbenen Patienten liegt bei 81 Jahren (Stand: 7.8.).

Positivrate bei Tests steigt

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 31 fielen demnach ein Prozent der Tests positiv aus. In der Woche zuvor waren es 0,8 Prozent. Die Positivrate hatte in den Kalenderwochen 27 bis 29 (Ende Juni bis Mitte Juli) mit 0,6 ihren niedrigsten Stand erreicht und steigt seither.



Insgesamt wurden dem RKI in Kalenderwoche 31 mehr als 573.000 durchgeführte Tests übermittelt (Vorwoche: gut 569.000). Für die Kalenderwoche 31 gaben die teilnehmenden Labore eine mögliche Testkapazität von gut 1.167.000 an.



Das RKI weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist - denn eine Person kann durchaus mehrfach getestet worden sein.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. In einer früheren Version hatten wir leider geschrieben, dass ein Infizierter bei einem geschätzten R-Wert von 0,99 im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 02.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 18.07.)

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht (Stand: 01.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 05.08.)

Test und Schutz

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 06.08.)

+ Impfung: So weit ist die Forschung (Stand: 01.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 11.07.)

Zahlen und Daten

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.