Die Gesundheitsämter in Deutschland haben binnen eines Tages 1.378 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie liegt jetzt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 248.997. Zwei Menschen starben seit dem Vortag an oder mit einer Coronavirus-Infektion; insgesamt sind es jetzt 9.324. Die Zahl der Genesenen wird auf 222.900 geschätzt. Damit gelten derzeit rechnerisch knapp 16.773 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. (Stand: 5.9., 0:00 Uhr).



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland 250.283 bestätigte Fälle, davon gelten 222.802 als nicht mehr erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 9.327 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 5.9., 7:30 Uhr).



Im aktuellen Lagebericht des RKI wird die Reproduktionszahl mit 0,85 (Vortag: 0,77) angegeben (Stand: 4.9.). Grundsätzlich gibt der R-Wert an, wie viele Menschen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der Wert bildet laut RKI das Infektionsgeschehen von vor etwa ein bis zwei Wochen ab. Das Institut verweist darauf, dass er auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich reagiere. Weniger schwankungsanfällig sei der 7-Tage-R-Wert, der bei 0,94 lag (Vortag: 0,91).



Das RKI weist darauf hin, dass die übermittelten und ausgewiesenen Fallzahlen den Verlauf der Neuerkrankungen nicht vollständig widerspiegelten, da es unterschiedlich lange dauere, bis es nach dem Erkrankungsbeginn "zu einer Covid-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das RKI" komme. Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.

Die Lage in den Bundesländern

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl werden mit 444 pro 100.000 Einwohner weiterhin in Bayern die meisten Infektionen festgestellt. Danach folgen Baden-Württemberg und Hamburg. Die wenigsten Fälle gibt es demnach in Mecklenburg-Vorpommern (64).



In absoluten Zahlen hat Nordrhein-Westfalen laut RKI mit 60.085 bestätigten Infektionen (1.823 Tote) die meisten Fälle. In Bayern wurden bisher 58.692 Infektionen bestätigt (2.641 Tote). An dritter Stelle rangiert Baden-Württemberg mit 43.259 erfassten laborbestätigten Infektionen (1.865 Tote), dann folgt mit relativ großem Abstand Niedersachsen mit 17.210 Infektionen (665 Tote). Die geringsten Zahlen weist laut RKI Mecklenburg-Vorpommern auf (1.023 Infektionen/20 Tote) (Stand: 05.09., 00:00 Uhr).

Mehrheit der Coronavirus-Toten älter als 70 Jahre

Im Lagebericht des Robert Koch-Instituts sind drei Todesopfer unter 20 Jahren verzeichnet. Die Patienten waren demnach zwischen drei und 18 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Nach wie vor sterben an oder mit Covid-19 insbesondere ältere Menschen. 85 Prozent der Gestorbenen sind demnach 70 Jahre und älter. Der Altersdurchschnitt der verstorbenen Patienten liegt bei 81 Jahren (Stand: 05.09.).

