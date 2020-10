Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 4.721 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Die Zahl liegt damit noch einmal höher als am Freitag; da betrug sie 4.516. Die Infektions-Höchstwerte vom Frühjahr sind aber noch nicht erreicht: Anfang April wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 6.500 Fälle gemeldet.



Insgesamt ist damit die Zahl der in Deutschland registrierten Infektionen seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr auf 319.381 gestiegen.



Neu gemeldet wurden 15 Todesfälle. Die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Tod mit Covid-19 in Verbindung gebracht wird, stieg damit auf 9.604 (Stand 10.10., 7:30h).



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht und verschiedene Quellen dafür nutzt, meldet für Deutschland 320.495 bestätigte Fälle. Diesen Daten zufolge sind 9.599 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (Stand: 10.10., 7:30 Uhr).



Das RKI weist darauf hin, dass die übermittelten und ausgewiesenen Fallzahlen den Verlauf der Neuerkrankungen nicht vollständig widerspiegelten, da es unterschiedlich lange dauere, bis es nach dem Erkrankungsbeginn "zu einer Covid-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das RKI" komme. Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.

Testzahlen stagnieren - Positivquote steigt

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 40 fielen demnach 1,64 Prozent der Tests positiv aus. In der Woche zuvor waren es 1,22. Insgesamt wurden dem RKI in der Kalenderwoche 40 an die 1.096.000 Millionen durchgeführte Tests übermittelt (Vorwoche: mehr als 1.168.000). Das RKI weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist - denn eine Person könne durchaus mehrfach getestet worden sein.

Die Lage in den Bundesländern

Mit 551 Infektionen pro 100.000 Einwohnern wurde weiterhin in Bayern die höchste Zahl an Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl festgestellt. Danach folgen Baden-Württemberg (480) und Berlin (478), sowie Hamburg (477) und Nordrhein-Westfalen (436). Die wenigsten Fälle gibt es demnach in Mecklenburg-Vorpommern (85).



In absoluten Zahlen hat Nordrhein-Westfalen laut RKI mit 78.218 bestätigten Infektionen (1.905 Tote) die meisten Fälle. In Bayern wurden bisher 72.402 Infektionen bestätigt (2.684 Tote). An dritter Stelle rangiert Baden-Württemberg mit 53.344 erfassten laborbestätigten Infektionen (1.899 Tote), dann folgt mit relativ großem Abstand Niedersachsen mit 22.490 Infektionen (697 Tote). Die geringsten Zahlen weist laut RKI Mecklenburg-Vorpommern auf (1.373 Infektionen/20 Tote) (Stand: 10.10., 0:00 Uhr).

In fünf Bundesländern hohe 7-Tages-Inzidenz

In seinem Lagebericht (7.10.) weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass es bundesweit in verschiedenen Landkreisen Ausbrüche gibt, die unter anderem mit größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis, in Betrieben und im Umfeld von religiösen Veranstaltungen in Zusammenhang stehen.



Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des RKI in den Bundesländern Berlin und Bremen sehr deutlich, in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert. (Stand: 8.10.)



Bundesweit lag die Inzidenz der letzten 7 Tage bei 18,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. In sieben Kreisen bzw. Bezirken überschritt die 7-Tage-Inzidenz die als kritisch eingestufte Marke von 50 Fällen je 100.000 Einwohner: In Hamm, Remscheid, im Landkreis Vechta und in den Berliner Bezirken Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg. In weiteren 58 Kreisen lag die 7-Tage-Inzidenz bei über 25 Fällen pro 100.000 Einwohner. (Stand 8.10.)

Derzeit keine Engpässe bei Intensivbetten

Im sogenannten DIVI-Intensivregister melden Kliniken die Belegung ihrer Intensivstationen - auch mit Covid-19-Fällen. Derzeit werden im Register rund 30.300 Intensivbetten gemeldet, von denen knapp 8.500 frei sind (28 Prozent). Innerhalb von sieben Tagen könnten zudem mehr als 12.000 Intensivbetten zusätzlich aufgebaut werden. (Stand 8.10.)



Auf Intensivstationen liegen aktuell 466 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Von ihnen müssen 230 beatmet werden (Stand 8.10.). Dem Lagebericht des RKI zufolge sind bisher rund 24 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten verstorben. (Stand 8.10.)

Geringer Anteil an Hospitalisierungen

Immer dienstags macht das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht auch Angaben zur Hospitalisierung, also zu Infizierten, die ins Krankenhaus müssen. In Kalenderwoche 40 waren das 539 Personen und damit rund 5 Prozent. Der Alterdurchschnitt der Hospitalisierten lag bei 38 Jahren. Zum Vergleich: In der Woche mit dem höchsten Hospitalisierungsanteil (22 Prozent in KW 16) lag der Altersdurchschnitt bei 51 Jahren.



Der Anteil der Verstorbenen unter den seit der 30. Kalenderwoche gemeldeten COVID-19-Fällen liegt nach RKI-Angaben kontinuierlich unter 1% und habe damit im Vergleich zum Infektionsgeschehen im Frühjahr deutlich abgenommen.



Beides spiegelt die Tatsache wider, dass der Altersdurchschnitt auch bei den Infektionen seit der ersten Hochphase im April deutlich gesunken ist. Das RKI warnt allerdings: "Bei stärkerer Verbreitung in höheren Altersgruppen muss weiterhin mit vermehrten schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen gerechnet werden".

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 10.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

KEIN