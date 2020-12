In Deutschland sind innerhalb eines Tages 16.362 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden.

Das teilte das Robert Koch-Institut unter Berufung auf Meldungen der Gesundheitsämter mit. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Es sind rund 4000 Neuinfektionen mehr als am vergangenen Montag. Damals hatte die Zahl bei 12.322 gelegen. Laut RKI stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Corona-Infektion um 188 auf nunmehr fast 21.975. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) lag deutschlandweit bei 176,4 und stieg damit weiter an.



(Stand 14.12., 07:00 Uhr).



Das RKI weist darauf hin, dass die übermittelten und ausgewiesenen Fallzahlen den Verlauf der Neuerkrankungen nicht vollständig widerspiegelten, da es unterschiedlich lange dauere, bis es nach dem Erkrankungsbeginn "zu einer Covid-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das RKI" komme. Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.

Hohe Testzahlen - Positivquote gestiegen

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 49 fielen demnach 10,3 Prozent der Tests positiv aus. In der Woche zuvor waren es 9,3 und in der Woche davor ebenfalls 9,3 Prozent. Insgesamt wurden dem RKI in der Kalenderwoche 49 exakt 1.297.303 durchgeführte Tests übermittelt (Vorwoche: 1.340.093). Zuletzt waren einige Labore an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Das RKI weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist - denn eine Person könne durchaus mehrfach getestet worden sein.

(Stand 9.12.)

Die Lage in den Bundesländern

Mit 2.147,3 Infektionen pro 100.000 Einwohnern wurde im Verlauf der Pandemie bisher in Berlin die höchste Zahl an Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl festgestellt. Danach folgen Sachsen (2.131,8), Bayern (1.979,4) und Nordrhein-Westfalen (1.771,7). Die wenigsten Fälle gab es demnach bislang in Mecklenburg-Vorpommern (511,9). (Stand: 14.12.)



In absoluten Zahlen hat Nordrhein-Westfalen laut RKI mit 317.966 bestätigten Infektionen (4.489 Tote) die meisten Fälle. In Bayern wurden bisher 259.793 Infektionen bestätigt (4.895 Tote). An dritter Stelle rangiert Baden-Württemberg mit 188.241 erfassten laborbestätigten Infektionen (3.425 Tote), dann folgt mit relativ großem Abstand Hessen mit 108.316 Infektionen (1.755 Tote). Die geringsten Zahlen weist laut RKI Mecklenburg-Vorpommern auf (8.232 Infektionen/98 Tote)

(Stand: 14.12.).

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen steigt

Im sogenannten DIVI-Intensivregister melden Kliniken die Belegung ihrer Intensivstationen - auch mit Covid-19-Fällen. Die Zahlen steigen seit einigen Wochen deutlich. Derzeit werden im Register 24.347 Intensivbetten gemeldet, von denen 4.276 frei sind. Unklar ist, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Mediziner und Pflegeverbände haben mehrfach darauf hingewiesen, dass nicht genug Personal für die Intensivstationen zur Verfügung steht. Auf Intensivstationen liegen aktuell 4.583 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Von ihnen müssen 2.619 invasiv beatmet werden. (Stand 14.12., 07:30 Uhr)



Dem Lagebericht des RKI zufolge sind bisher etwa 24 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten verstorben. (Stand 11.12.)

Altersdurchschnitt der Infizierten bei 42 Jahren

Bei einem Teil der registrierten Fälle bekommt das Robert Koch-Institut klinische Informationen zu den Infizierten - zuletzt war das bei 64 Prozent der registrierten Fälle so. Daraus lassen sich einige Informationen generieren:



In Kalenderwoche 46 lag der Altersdurchschnitt der Infizierten insgesamt bei 42 Jahren. Zum Vergleich: In der Kalenderwoche 16, als anteilig besonders viele Infizierte im Krankenhaus behandelt werden mussten, lag der Altersdurchschnitt bei 51 Jahren. Das RKI warnt: "Bei stärkerer Verbreitung in höheren Altersgruppen muss weiterhin mit vermehrten schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen gerechnet werden." Zuletzt wurde ein Anstieg der Infektionszahlen auch in der älteren Bevölkerung verzeichnet.



Der Anteil der Verstorbenen unter den gemeldeten COVID-19-Fällen lag in KW 43 rein rechnerisch nach den Zahlen des RKI derzeit bei knapp 0,91 Prozent. (Stand 22.11. - Hinweis: die Daten der darauffolgenden Wochen sind laut RKI noch nicht aussagekräftig, da der Ausgang der Erkrankungen in diesen Wochen noch unklar ist.)