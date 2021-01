Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 22.924 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Außerdem wurden 553 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet, gab das RKI bekannt. Diese Zahlen sind aber nur eingeschränkt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, weil das Institut in den Weihnachtsferien mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnet. Der bundesweite Durchschnitt der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz lag am Morgen bei 141,9.



(Stand: 1.1.2021, 6.00 Uhr)



Auch unabhängig von den Feiertagen gilt der Hinweis des RKI, dass die übermittelten und ausgewiesenen Fallzahlen den Verlauf der Neuerkrankungen generell nicht vollständig widerspiegeln können, da es unterschiedlich lange dauere, bis es nach dem Erkrankungsbeginn "zu einer Covid-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das RKI" komme. Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.

Hohe Testzahlen - Positivquote gestiegen

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 51 fielen demnach 11,67 Prozent der Tests positiv aus. In der Woche zuvor waren es 11,3 und in der Woche davor 10,06 Prozent. Insgesamt wurden dem RKI in der Kalenderwoche 51 exakt 1.578.209 durchgeführte Tests übermittelt (Vorwoche: 1.503.685). Zuletzt waren einige Labore an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Das RKI weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist - denn eine Person könne durchaus mehrfach getestet worden sein. (Stand: 23.12.)

Die Lage in den Bundesländern

Mit 3.325 Infektionen pro 100.000 Einwohnern wurde im Verlauf der Pandemie bisher in Sachsen die höchste Zahl an Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl festgestellt. Danach folgen Berlin (2.655), Bayern (2.504) und Nordrhein-Westfalen (2.211). Die wenigsten Fälle gab es demnach bislang in Mecklenburg-Vorpommern (756 je 100.000 Einwohner). (Stand: 31.12.)



In absoluten Zahlen hat Nordrhein-Westfalen laut RKI mit 396.880 bestätigten Infektionen die meisten Fälle. 6.631 Menschen sind in NRW im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In Bayern wurden bisher 328.640 Infektionen bestätigt, es gab mit 6.765 aber etwas mehr Todesfälle. An dritter Stelle rangiert Baden-Württemberg mit 240.888 laborbestätigten Infektionen und 4.840 Toten. Die geringsten Zahlen weist laut RKI Mecklenburg-Vorpommern auf (12.168 Infektionen/172 Tote). (Stand: 1.1.).

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Im sogenannten DIVI-Intensivregister melden Kliniken die Belegung ihrer Intensivstationen - auch mit Covid-19-Fällen. Derzeit werden im Register 23.805 Intensivbetten gemeldet, von denen 3.898 frei sind. Unklar ist, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Mediziner und Pflegeverbände haben mehrfach darauf hingewiesen, dass nicht genug Personal für die Intensivstationen zur Verfügung steht. Auf Intensivstationen in Deutschland liegen aktuell 5.591 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Von ihnen müssen 3.133 invasiv beatmet werden. (Stand 1.1.)



Das Intensivregister zeigt die Belegung der Stationen auch für die einzelnen Städte und Landkreise an.



Dem Lagebericht des RKI zufolge sind bisher etwa 26 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten verstorben. (Stand 30.12.)

