In Deutschland sind binnen eines Tages 12.321 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Das sind 4.096 Ansteckungen weniger als vor einer Woche, da waren es 16.417 Fälle. Wie das Robert-Koch-Institut weiter mitteilte, gab es 794 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen steigt damit auf 56.546. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 90,9. Nach Angaben des RKI wurden aus Rheinland-Pfalz gestern keine Daten übermittelt. Vorgestern hatte der Wert erstmals seit drei Monaten wieder die Schwelle von 100 unterschritten. Kurz vor Weihnachten hatte der Wert bei 197,6 gelegen. Angestrebt wird ein Wert von unter 50.



(Stand: 30.1.2021, 9.40 Uhr)



Allgemein gilt der Hinweis des RKI, dass die übermittelten und ausgewiesenen Fallzahlen den Verlauf generell nicht vollständig widerspiegeln können, da es unterschiedlich lange dauere, bis es nach dem Erkrankungsbeginn "zu einer Covid-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das RKI" komme. Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.

Positivrate geht weiter zurück

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 3 fielen demnach rund zehn Prozent der Tests (9,97 Prozent) positiv aus. In der Kalenderwoche 1 lag dieser Wert noch bei rund 13 Prozent. Das RKI registrierte in der dritten Kalenderwoche rund 1,1 Millionen Testungen. Die Behörde weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist – denn eine Person könne durchaus mehrfach getestet worden sein. (Stand: 28.1.)

Die Lage in den Bundesländern

Mit rund 4.400 Infektionen pro 100.000 Einwohnern wurde im Verlauf der Pandemie bisher in Sachsen die höchste Zahl an Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl festgestellt. Danach folgen Berlin (3.257) Bayern (3.051), Thüringen (3.044), Hessen (2.717) und Nordrhein-Westfalen (2.693). Die wenigsten Fälle gab es demnach bislang in Mecklenburg-Vorpommern (1.224 je 100.000 Einwohner). (Stand: 30.1.)



In absoluten Zahlen hat Nordrhein-Westfalen laut RKI mit 483.456 bestätigten Infektionen die meisten Fälle. 10.717 Menschen sind bislang in NRW im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. In Bayern wurden bisher 400.504 Infektionen bestätigt, es gab 10.344 Todesfälle. Baden-Württemberg verzeichnet mit 291.818 die drittmeisten laborbestätigten Infektionen sowie 7.013 Todesfälle. Die niedrigsten Zahlen weist laut RKI Mecklenburg-Vorpommern auf (19.682 Infektionen/443 Todesfälle). (Stand: 30.1.)

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Im sogenannten DIVI-Intensivregister melden Kliniken die Belegung ihrer Intensivstationen – auch mit Covid-19-Fällen. Derzeit werden im Register 24.207 Intensivbetten für erwachsene Patientinnen und Patienten gemeldet, von denen 3.483 frei sind. Unklar ist, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Mediziner und Pflegeverbände haben mehrfach darauf hingewiesen, dass nicht genug Personal für die Intensivstationen zur Verfügung steht. Auf Intensivstationen in Deutschland liegen aktuell 4.432 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Von ihnen müssen 2.478 invasiv beatmet werden. (Stand 29.1.)



Das Intensivregister zeigt die Belegung der Stationen auch für die einzelnen Städte und Landkreise an. Mehr zur Lage in den Krankenhäusern lesen Sie hier.



Dem Lagebericht des RKI zufolge sind bisher etwa 28 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten verstorben. (Stand 28.1.)

Mehr als eine Million Menschen in Deutschland geimpft

Nach Angaben des RKI haben in Deutschland bereits 1.738.236 Personen die erste der beiden Dosen einer Covid-Schutzimpfung erhalten. Binnen 24 Stunden stieg dieser Wert um 92.187. Den vollständigen Impfschutz inklusive der zweiten Dosis haben bisher 366.081 Menschen erhalten. (Stand: 28.1.)

