Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 17.482 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind rund 4.600 Fälle mehr als vor einer Woche. Außerdem wurden 226 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Ansteckung registriert. Vor einer Woche waren es 252. Insgesamt wurden bisher 2.629.759 Infektionen sowie 74.358 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Deutschland registriert.



Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an. Sie wird mit 95,6 angegeben, gestern lag der Wert bei 90. Als politische Grenzwerte, bei denen Schutzvorschriften gelockert werden könnten, gelten seit dem jüngsten Bund-Länder-Beschluss Inzidenzen von 50 bzw. 100. Ab 100 müssten sie wieder verschärft werden, was unter anderem in Brandenburg bereits der Fall ist. Der deutschlandweite Höchstwert lag bisher am 23. Dezember 2020 bei 217.



Die Inzidenzen aller Bundesländer finden sich täglich auf dem Corona-Dashboard des RKI. Derzeit am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen mit 180. Am niedrigsten ist sie in Schleswig-Holstein mit 56.



(Stand: 19.3., 7:40 Uhr)



Allgemein gilt der Hinweis des RKI, dass die übermittelten und ausgewiesenen Fallzahlen den Verlauf generell nicht vollständig widerspiegeln können, da es unterschiedlich lange dauere, bis es nach dem Erkrankungsbeginn "zu einer Covid-19-Diagnose, zur Meldung und zur Übermittlung des Falls an das RKI" komme. Hier erklären wir, wie wir mit den Zahlen umgehen.



Seit der veränderten Teststrategie, die auch einen großflächigen Einsatz von Schnell- und Selbsttests vorsieht, sind die Infektionszahlen zudem nur noch bedingt mit früheren Werten vergleichbar. Zwar gehen Selbsttests nicht unmittelbar in die Statistik ein, bei positivem Ergebnis soll jedoch ein Labortest folgen. Dadurch dürften mehr Infektionen registriert werden als zuvor - die Dunkelziffer sinkt also etwas.

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Im sogenannten DIVI-Intensivregister melden deutsche Kliniken die Belegung ihrer Intensivstationen – auch mit Covid-19-Fällen. Demnach steigt diese derzeit wieder. Aktuell liegen dort 2.880 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind. Von ihnen müssen 1.581 invasiv beatmet werden. Derzeit sind 3.574 Intensivbetten für erwachsene Patientinnen und Patienten als frei gemeldet, unter ihnen 1.664 "Covid-spezifische Intensivbetten". Unklar ist, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Pflegeverbände weisen darauf hin, dass dafür nicht genug Personal zur Verfügung stehen könnte. Das Intensivregister zeigt die Belegung der Stationen auch für die einzelnen Städte und Landkreise an.



(Stand 19.3., 07.40 Uhr)

So steht es um die Impfungen gegen Corona

Das Bundesgesundheitsministerium meldet regelmäßig die Impf-Zahlen vom Vortag auf einem Dashboard. Demnach haben 6.970.861 Menschen in Deutschland (8,4 Prozent) mindestens eine Impfdosis erhalten. 3.097.094 Menschen, also 3,7 Prozent der Bevölkerung, haben den vollen Schutz mit zwei Impfdosen bekommen. Zuletzt wurden 198.421 Impfdosen innerhalb eines Tages verabreicht. (Zahlen für den 17.3.)

Tests: Positivrate steigt leicht

Jeden Mittwoch veröffentlicht das RKI im Lagebericht Daten zu Testkapazitäten und Testungen in Deutschland. In der Kalenderwoche 10 fielen demnach 6,8 Prozent der Tests positiv aus. Das ist ein leichter Anstieg zu den beiden Vorwochen (ca. 6,1). In der Kalenderwoche 1 lag dieser Wert noch bei knapp 13 Prozent. Das RKI registrierte in der neunten Kalenderwoche 1.248.100 Testungen – das waren 100.223 mehr als in der Vorwoche. Die Behörde weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht ganz mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist – denn eine Person könne durchaus mehrfach getestet worden sein. (Stand: 17.3.)

