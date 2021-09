Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist abermals gestiegen.

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 80,7. Am Vortag betrug der Wert 80,2, eine Woche zuvor 72,1. Zum Vergleich: Im Juli war die Inzidenz auf unter 5 gesunken (4,9 am 6. Juli).



Die Gesundheitsämter meldeten 10.835 neue Ansteckungen. Das waren rund 500 mehr als vor einer Woche. 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt nun 92.325.

(Stand: 04.09., 7.00 Uhr)



Die Inzidenzen aller Bundesländer finden sich täglich auf dem Corona-Dashboard des RKI. Derzeit am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen (116,6), Hessen (110,1) und Bremen (105,4). Am niedrigsten ist die Inzidenz in Sachsen-Anhalt (22,7), Sachsen (26,6) und Thüringen (28,9).



(Stand: 04.09., 7.00 Uhr)

So entwickelt sich die Hospitalisierungsrate

Die Bundesregierung will, dass die sogenannte Hospitalisierungsrate künftig das entscheidende Kriterium für Maßnahmen in der Corona-Pandemie sein soll. Entscheiden wird in der kommenden Woche der Bundestag. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stationär in Kliniken zur Behandlung aufgenommen wurden. Das Robert Koch-Institut gibt den Wert in seinem aktuellen Lagebericht mit 1,74 an. Am Tag zuvor lag er bei 1,81. (Stand: 2.9.)



Auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende Dezember 2020 hatte die Hospitalisierungsrate zeitweise mehr als 15 betragen, in der dritten Welle im April 2021 lag er bei knapp 10. Allerdings könnte bei den Daten vor Juli laut RKI eine gewisse Untererfassung vorliegen, da es erst seit Juli eine Meldepflicht gibt. In die Hospitalisierungs-Inzidenz fließen alle Einweisungen von Covid-Patienten ein, auch jene auf der Normalstation.



Unter Virologen und Medizinern gilt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen weiterhin als wichtiger Indikator für die Ausbreitung der Pandemie und somit als Frühindikator für steigende oder fallende Krankenhauseinweisungen. Viele Bundesländer wollen den Wert neben den Entwicklungen in den Krankenhäusern weiter im Blick behalten.

So steht es um die Belegung der Intensivstationen

Im sogenannten DIVI-Intensivregister melden deutsche Kliniken die Belegung ihrer Intensivstationen – auch mit Covid-19-Fällen. Zuletzt stieg die Belegung der Betten mit Covid-Patientinnen und Patienten nach längerem Rückgang wieder an. Laut dem DIVI-Register-Tagesreport sind es momentan 1.217. Aktuell müssen 607 Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, invasiv beatmet werden. Derzeit sind 1.511 Covid-19-spezifische Intensivbetten für erwachsene Patientinnen und Patienten als frei gemeldet. Unklar ist, ob alle freien Betten im Ernstfall genutzt werden können. Pflegeverbände weisen darauf hin, dass dafür nicht genug Personal zur Verfügung stehen könnte. Das Intensivregister zeigt die Belegung der Stationen auch für die einzelnen Städte und Landkreise an.



(Stand 4.9., 7.00 Uhr)

So steht es um die Impfungen gegen Corona

Das Bundesgesundheitsministerium meldet die Impfzahlen regelmäßig auf einem Dashboard. Demnach sind inzwischen 61,0 Prozent (50,7 Millionen) vollständig geimpft. 65,6 Prozent der Bevölkerung (54,5 Millionen Menschen) haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Am Donnerstag wurden insgesamt (Erst- und Zweitimpfungen) 239.685 Impfdosen verabreicht. (Stand: 4.9.)



Tatsächlich könnte die Impfquote etwas höher liegen - das hatte eine Umfrage des Robert Koch-Instituts nahegelegt. Weitere Befragungen sollen demnächst genauere Angaben liefern.

Tests: Positivrate zuletzt gestiegen

Neue Daten zur Anzahl der Testungen und zum Anteil der positiven Testergebnisse veröffentlicht das RKI seit Mitte Juli nicht mehr mittwochs, sondern donnerstags. Dann erscheint ein umfassender Lagebericht, der auch weitere wöchentlich erhobene Daten enthält.



In der Kalenderwoche 34 fielen 8,35 Prozent der PCR-Tests positiv aus - in der Vorwoche waren es 7,87 und davor 6,05 Prozent. Das RKI registrierte in der 34. Kalenderwoche 833.335 Labortestungen, rund 150.000 mehr als in der Woche zuvor. Die Behörde weist darauf hin, dass die Zahl der Tests nicht ganz mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen ist – denn eine Person könne durchaus mehrfach getestet worden sein.



(Stand: 02.09.)

