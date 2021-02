Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält eine Öffnung der Außengastronomie in Deutschland um Ostern herum für möglich. Der CDU-Politiker sagte nach Beratungen mit seinen Ministerkollegen aus den Bundesländern, Voraussetzung sei die Einhaltung der Hygienevorschriften.

Zwar sei der deutliche Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen zum Stillstand gekommen. Eine unveränderte Fortführung der Lockdown-Maßnahmen könne man sich aber immer weniger leisten. Altmaier betonte, er wolle nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen. Die Strategie müsse aber angepasst und weiterentwickelt werden. Es gehe um eine Perspektive, die Mut mache.



Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Pinkwart, FDP, sprach sich für Öffnungen noch im März aus. Es gebe inzwischen Alternativen zum Lockdown: Statt die Kontakte pauschal zu reduzieren, könne man sich über Tests Spielräume für Öffnungen erarbeiten.

Ruf nach Öffnungskonzept

Vor allem im Handel und in der Gastronomie war zuletzt der Ruf nach einem Ende des Lockdowns lauter geworden. Mehr als 40 Wirtschaftsverbände hatten Öffnungskonzepte an Altmaier übersandt.



Ein Öffnungskonzept müsse mehrere Kriterien berücksichtigen, etwa auch die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsämter oder die Auslastung der Intensivbetten, erläuterte Altmaier. Zugleich kündigte er staatliche Unterstützung auch für die Zeit nach Juni an, wenn die derzeitigen Überbrückungshilfen auslaufen.

