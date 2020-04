Bundeswirtschaftsminister Altmaier will die Finanzhilfen für Konzerne in der Corona-Krise an Bedingungen knüpfen.

Wenn große Unternehmen staatliche Unterstützung bekämen, müssten sie auf die Ausschüttung von Dividenden verzichten, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Auch das Management müsse einen Beitrag erbringen. Wie hoch der Verzicht auf Boni sei, müsse im Einzelfall geklärt werden. Andernfalls könne man dies den Steuerzahlern nicht zumuten. Der CDU-Politiker betonte, dass er sich bei den genannten Bedingungen mit Finanzminister Scholz einig sei. Große Unternehmen wie die Lufthansa sollten nach der Krise eine Chance haben, wieder auf die Beine zu kommen und Gewinne zu machen.