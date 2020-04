Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Bund und Länder in der Corona-Krise zu mehr Einigkeit aufgerufen.

Der CDU-Politiker sagte in der "Bild am Sonntag", man dürfe nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und sich gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten. Es gelte durch gemeinsames Handeln, einen zweiten Lockdown zu vermeiden.



Bund und Länder hatten sich zwar am vergangenen Mittwoch auf erste Lockerungen der Auflagen zur Eindämmung der Pandemie verständigt. Eine bundesweit einheitliche Strategie im Kampf gegen das Virus ist aber nicht absehbar.