Wegen des Coronavirus erledigen in diesen Tagen viele Menschen ihre Einkäufe online. Der Handel im Netz boomt. Der Online-Großhändler Amazon kündigte an, mehrere hundert zusätzliche Mitarbeiter in Deutschland einzustellen. Wie sind aber die Sicherheitsvorkehrungen in den Warenlagern? Können die Angestellten die erforderlichen Schutzmaßnahmen einhalten?

Sämtliche Mitarbeiter von Amazon in den USA und Europa müssen künftig Gesichtsmasken tragen und sich Fiebermessungen unterziehen. Der Versandhändler werde jeden Tag Hunderttausende Beschäftigte mit einem kontaktlosen Thermometer scannen und jeden, der eine Temperatur von mehr als 38 Grad habe, nach Hause schicken, teilte Amazon mit. Darüber hinaus würden Kameras in den Gebäuden genutzt, um zu überwachen, ob die Angestellten während ihrer Schichten zu eng zusammen stünden.

Proteste in den USA wegen mangelnder Schutzvorkehrungen

Zuvor hatten Amazon-Angestellte in den USA gegen mangelhaften Schutz vor Corona-Infektionen während der Arbeit demonstriert. Ein Organisator der Proteste wurde von Amazon daraufhin entlassen. Das Unternehmen weist derweil Vorwürfe zurück, Ansteckungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien verschwiegen worden. Diese Anschuldigungen seien irreführend, hieß es in den USA.



Auch in Deutschland kritisieren Amazon-Angestellte die Arbeitsbedingungen in Corona-Zeiten. Die Berliner tageszeitung berichtet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern beim Schichtwechsel nicht eingehalten werden könne. Mitarbeiter werfen dem Management vor, sie würden sich aus der Verantwortung ziehen, "schön sicher in ihrem Homeoffice, während sich das Fußvolk infiziert."

Geschäft bei Amazon boomt

Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, seien 350 zusätzliche Voll- und Teilzeitstellen in der Logistik geplant, teilte Amazon mit. In den USA hatte Amazon zuletzt die Schaffung von 100.000 Stellen in Logistikzentren und dem Zusteller-Netzwerk angekündigt. Zudem wurde der Stundenlohn bis Ende April in den USA um zwei US-Dollar und in Euro-Ländern um zwei Euro angehoben. In Deutschland liegt er bei mindestens 11,10 Euro brutto.

Wie sieht die Situation in Supermärkten aus?

Auch Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel haben es schwer, "Social Distancing" einzuhalten, also das Abstandhalten zu anderen Menschen. In vielen Supermärkten hängen inzwischen Hinweise für die Kunden mit den empfohlenen Hygienemaßnahmen: Hust- und Nies-Etikette, eine gute Handhygiene und der notwendige Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen - auch zum Kassenpersonal. Zudem darf man einige Supermärkte nur noch mit einem Einkaufswagen betreten, was dazu beitragen soll, Abstände zu wahren. Kunden werden oftmals kontrolliert eingelassen, sodass eine maximale Anzahl nicht überschritten wird.



Um die Belastungen und die besondere Leistung vieler Mitarbeiter in dieser Zeit zu würdigen, haben inzwischen mehrere Supermarktketten Bonuszahlungen in Aussicht gestellt. Bis zu 1.500 Euro sollen steuerfrei bleiben.

