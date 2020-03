Auf US-Flughäfen hat der Andrang von Rückkehrern aus Europa wegen Gesundheitskontrollen bei der Einreise zu stundenlangen Wartezeiten geführt.

Auf Fernsehbildern und in sozialen Medien waren extrem lange Schlangen von Menschen zu sehen, die dicht gedrängt anstanden. US-Präsident Trump hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Einreisestopp für Ausländer aus den Schengen-Staaten verfügt. Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis aus diesen Ländern dürfen in die USA zurückkehren, allerdings nur an 13 dafür ausgewählten Flughäfen. Sie müssen sich dort einer kurzen Gesundheitskontrolle unterziehen.



Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Fauci, zeigte sich angesichts des Infektionsrisikos besorgt über die Menschenmengen.