Für ein Forschungsprojekt zur Durchführung von Großveranstaltungen während der Corona-Pandemie können sich noch bis heute Teilnehmer anmelden.

Mit der Fristverlängerung für das Konzertexperiment mit dem Popsänger Tim Bendzko am morgigen Samstag reagieren die Forschenden auf das bisherige Interesse. Zunächst hatten sich 2.210 Probanden zwischen 18 und 50 Jahren registrieren lassen. Angepeilt wurden ursprünglich 4.200.



Drei Szenarien sollen unter dem Titel "Restart-19" in der Arena Leipzig erforscht werden. Erstens ein Konzert, wie man es vor der Pandemie kannte. Zweitens ein Szenario mit mehreren Eingängen in die Arena und größeren Abständen im Publikum, das in vier abgetrennten Blöcken platziert wird. Das dritte Szenario ist ähnlich. Dabei muss jeder Besucher immer mindestens 1,50 Meter Abstand um sich herum haben. Toilettengänge und Catering sollen ebenfalls ins Visier genommen werden.



Derzeit sind große Kultur- und Konzertveranstaltungen untersagt.