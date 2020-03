Gegen das neuartige Coronavirus gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die bei der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit helfen könnten, sind noch nicht hinreichend erforscht. Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten gibt es aber.

Entwicklung eines Impfstoffes läuft "auf Hochtouren"

Für die aktuelle Corona-Infektionswelle wird es voraussichtlich keinen Impfstoff mehr geben, sagte Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg Eppendorf, im Deutschlandfunk. Sie sei dennoch zuversichtlich, dass die Wissenschaft dieses Virus besiegen werde. Weltweit seien viele wissenschaftliche Gruppen mit der Entwicklung eines Impfstoffes beschäftigt. Die internationale Zusammenarbeit sei sehr gut, auch Forschungsmittel seien kein limitierender Faktor.



Auch der Biochemiker Klaus Cichutek vom Paul-Ehrlich-Institut betonte, die Entwicklung eines Impfstoffs laufe auf Hochtouren. Zwei deutsche Firmen seien mit vielversprechenden Konzepten beteiligt. Man profitiere von jahrelangen Vorarbeiten und hoffe nun, verhältnismäßig schnell ans Ziel zu kommen. Klinische Tests in der ersten von drei Phasen könnten laut Cichutek noch dieses Jahr beginnen; die Phasen 2 und 3 dann mit der Prüfung an tausenden Probanden "unter Umständen bereits im Jahr 2021".



Gegenwärtig sei man einer neuen Situation ausgesetzt, betonte der Epidemiologe Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Anders als bei der Grippe habe man keine Impfung zur Hand und auch nicht in Aussicht, dass diese schnell verfügbar sein werde. Auch gebe es bislang kein Medikament, von dem man wisse, dass es spezifisch wirksam und sicher sei. Aus einzelnen Erfolgen könne man nicht schließen, dass dies auch bei anderen Patienten wirke. Im Moment habe man deshalb "nur die klassischen Infektionsschutz-Maßnahmen im Repertoire".

Beschleunigte Verfahren

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek betonte, überall arbeiteten Forscher mit Hochdruck, aber die Entwicklung brauche Zeit. Bei der Entwicklung von Arzneimitteln gälten hohe Sicherheitsstandards, die eingehalten werden müssten, sagte die CDU-Politikerin der "Passauer Neuen Presse". Soweit man es verantworten könne, würden die Verfahren beschleunigt.



Wie der Wissenschaftsredakteur Volkart Wildermuth vom Deutschlandfunk erläutert, ist die Entwicklung eines Imptstoffes dank moderner Molekular-Genetik zumindest theoretisch deutlich zügiger möglich als noch zu früheren Zeiten. Damals habe der Erreger zunächst isoliert werden, dann in großen Mengen hergestellt und schließlich abgetötet oder abgeschwächt werden müssen.



Heute dagegen gebe es eine Art Abkürzung: Nun könnten die Forschenden direkt mit Daten zur Erbgutsequenz loslegen, die chinesische Wissenschaftler bereits im Januar bereitgestellt hätten. Diesen genetischen Forschungsansatz verfolgt das Tübinger Unternehmen CureVac.

Trumps aggressiven Abwerbungsversuche

Zuletzt war ein Versuch der US-Regierung bekannt geworden, sich einen künftigen Corona-Impfstoff exklusiv zu sichern, der derzeit in Deutschland entwickelt wird. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte, dass es sich um CureVac aus Tübingen handelte. Die Firma arbeitet gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Entwicklung eines Impfstoffs. US-Präsident Trump bot dem Unternehmen Berichten zufolge einen hohen Betrag, um sich dessen Arbeit für sein Land zu sichern. Dazu wolle er auch die beteiligten Wissenschaftler in die USA holen. Das Unternehmen wies ein solches Ansinnen zurück.

Entwicklung eines Gegenmittels

Der Wiener Genetiker Josef Penninger forscht an einem Medikament gegen die Lungenkrankheit Covid-19, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Nach seinen Angaben könnte die Arznei schon bald einsatzfähig sein. Der Mitbegründer eines Biotech-Unternehmens sagte der "Neuen Zürcher Zeitung", der Wirkstoff "APN01" solle beim Versagen der Lunge und anderer betroffener Organe helfen.



Zum anderen blockiere er den Zugang zur Zelle: "Dem Virus wird sozusagen die Tür versperrt", erläutert Penninger. Das gelte auch für Mutationen und die anderen bekannten etwa 20 andere Coronaviren. Den Angaben zufolge würde das Medikament jedoch nur in der Phase helfen, bevor Patienten auf die Intensivstation verlegt werden müssten. Noch aber seien ohnehin klinische Studien erforderlich.



Laut "Süddeutscher Zeitung" fallen mehr als 90 Prozent aller neu entwickelten Medikamente in der entscheidenden klinischen Phase durch. Hintergrund sei, dass Manches, was im Modell theoretisch überzeugend ausgesehen, in der Zellkultur funktioniert habe und auch im Tierversuch wirksam gewesen sei, beim Menschen oft zu ungeahnten Nebenwirkungen und Komplikationen führe. Am Ende könne der Schaden dann wesentlich größer sein als der Nutzen.

Auch Alternativen werden untersucht

Zur Bekämpfung von Covid-19 sind auch andere möglicherweise wirksame Medikamente im Gespräch. Einige Hoffnung setzen Mediziner auf ein Anti-Virus-Medikament, das unter anderem gegen Ebola-Infektionen eingesetzt wird. Der Wirkstoff Remdesivir soll im März bei fast 1.000 Patienten in asiatischen und anderen Ländern getestet werden, die moderat oder schwer durch das Coronavirus erkrankt sind. Das teilte das US-Unternehmen Gilead Sciences mit.



Schon vor einigen Wochen gab es eine Meldung aus Thailand, dass eine Kombination aus Grippe- und HIV-Mitteln einer Patientin geholfen habe. Die Frau bekam von den Ärzten das Grippe-Medikament Oseltamivir und die zwei HIV-Wirkstoffe Lopinavir und Ritonavir. 48 Stunden nach der Behandlung sei das Virus bei der Patientin nicht mehr nachweisbar gewesen, hieß es. Aus China kam zudem die Meldung, dass auch ein Malaria-Mittel gegen das Coronavirus helfen könnte. Offenbar hat sich der Wirkstoff Chloroquin bei Patienten in China als wirksam erwiesen.



