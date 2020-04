Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff. Auch Medikamente, die gegen die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 helfen könnten, sind noch nicht hinreichend erforscht. Es gibt aber Ansätze für Behandlungsmöglichkeiten, und die ersten Versuche laufen.

In Deutschland sollen klinische Studien zeigen, ob das Ebola-Medikament Remdesivir gegen das neue Coronavirus hilft. Es ist gegen Covid-19 nicht zugelassen. Bei einigen Patienten hätten sich aber schon sehr gute therapeutische Effekte gezeigt, sagte der Chefarzt der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, im Deutschlandfunk. Sollten diese Studien Erfolge zeigen, könnte das Mittel bis frühestens Ende 2020 auf den Markt kommen.



Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn hat Anfang April die Genehmigung erteilt, besonders schwer an Covid-19 erkrankte Patienten mit Remdesivir zu behandeln - unter der Voraussetzung, dass alle anderen Mittel zuvor versagt haben. Es folgte damit einem Schritt der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Sie hatte mitgeteilt, dass es erste Anzeichen dafür gebe, dass Remdesivir auch gegen das Coronavirus wirke, und den Einsatz von Remdesivir als Mittel für schwerkranke Covid-19-Patienten ohne Behandlungsalternative empfohlen. Allerdings ist das Medikament momentan schwer zu beschaffen.



Remdesivir gilt als Hoffnungsträger unter den antiviralen Medikamenten gegen das Coronavirus. Der Chef der Infektiologie der Uniklinik Köln, Gerd Fätkenheuer, nennt es im Deutschlandfunk (Audio-Link) eines der im Moment "vielversprechendsten Medikamente". Im Kampf gegen das Ebolavirus hatte Remdesivir zwar versagt und wurde nicht zugelassen, es zeigte sich aber, dass es recht gut verträglich ist. Medikamente werden in Tests nicht nur auf ihre Wirksamkeit gegen eine Krankheit getestet, sondern auch auf mögliche Nebenwirkungen.



Insgesamt laufen in Europa gegenwärtig klinische Tests mit vier verschiedenen Medikamenten an insgesamt 3.200 Infizierten. Das teilte die französische Forschungszentrale Inserm mit. Getestet werden Medikamente, die sich bereits gegen andere Viruskrankheiten bewährt haben.

Grippe- und HIV-Medikamente im Test

Auch der Wiener Genetiker Josef Penninger forscht an einem Medikament gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Der Mitbegründer eines Biotech-Unternehmens sagte der "Neuen Zürcher Zeitung", der Wirkstoff "APN01" könne schon bald einsatzfähig sein. Es helfe voraussichtlich allerdings nur in der Phase der Erkrankung, bevor Patienten auf die Intensivstation verlegt werden müssten.



Zudem berichtet der Guardian über das Anti-Grippe-Mittel Avigan. Es soll bei Tests an chinesischen Covid-19-Patienten gute Ergebnisse und wenig Nebenwirkungen gezeigt haben. Allerdings scheine das Mittel nur bei Patienten mit milderen Symptomen zu wirken. Trotzdem werde an einer Zulassung im Mai gearbeitet, heißt es.



Vor einigen Wochen gab es eine Meldung aus Thailand, dass eine Kombination aus Grippe- und HIV-Mitteln einer Patientin geholfen habe. Die Frau bekam von den Ärzten das Grippe-Medikament Oseltamivir und die zwei HIV-Wirkstoffe Lopinavir und Ritonavir. 48 Stunden nach der Behandlung sei das Virus bei der Patientin nicht mehr nachweisbar gewesen, hieß es. Chinesische Wissenschaftler haben daraufhin die HIV-Wirkstoffe bei Covid-19-Kranken eingesetzt, sie konnten aber keine Besserung feststellen.



Darübr hinaus soll im Rahmen der Solidarity-Studie der WHO und der Discovery-Studie der französischen Forschungsorganisation INSERM geprüft werden, ob eine Ergänzung der beiden HIV-Wirkstoffe mit Alpha- oder Beta-Interferon erfolgsversprechend sein könnte. Einige Alpha-Interferon-Medikamente werden schon zur Therapie von Hepatitis B oder C eingesetzt. Für Beta-Interferon gibt es bislang in der EU keine Zulassung.

Vergiftungen mit Chloroquin

Aus China kam zudem die Meldung, dass auch das Malaria-Mittel Chloroquin gegen das Coronavirus helfen könnte. Sicher ist das aber nicht. Beschleunigte Tests der US-Arzneimittelbehörde FDA sollen jetzt genaueres zeigen. Auch in Tübingen gibt es eine Initiative, Chloroquin dort zu testen. Die Uni Köln kündigte an, sich ebenfalls zu beteiligen.



US-Präsident Trump war Mitte März vorgeprescht und hatte bei einer Pressekonferenz verkündet, das Mittel sei zur Behandlung des Coronavirus zugelassen worden. Obwohl Trump vom Chef der Arzneimittelbehörde umgehend korrigiert wurde, führte seine Aussage offenbar zu mehreren Vergiftungen. In den USA ist daran laut Medienberichten mindestens ein Mann gestorben. Auch die Behörden in der nigerianischen Millionenmetropole Lagos berichten von mehreren Fällen von Chloroquin-Vergiftungen. Schon vor der Aussage von Trump sei das Medikament in Online-Netzwerken als "Heilmittel" gegen das Virus bezeichnet worden und in einigen Vierteln der Stadt ausverkauft gewesen.

Wann kommt der Impfstoff?

China hat damit begonnen, einen möglichen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu testen. Insgesamt hätten sich dafür 108 Freiwillige zur Verfügung gestellt, berichtet die englischsprachige Zeitung "Global Times". Weltweit gibt es fast zwei Dutzend Stoffe mit unterschiedlichen Wirkmechanismen, die gegenwärtig als mögliche Impfung gegen Sars-CoV-2 erforscht werden.



Für die aktuelle Corona-Infektionswelle wird es dennoch voraussichtlich keinen Impfstoff mehr geben, sagte Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg Eppendorf, im Deutschlandfunk. Grundsätzlich sei sie aber zuversichtlich, dass die Wissenschaft dieses Virus besiegen werde. Die internationale Zusammenarbeit sei sehr gut, auch Forschungsmittel seien kein limitierender Faktor.



Der Biochemiker Klaus Cichutek vom Paul-Ehrlich-Institut betonte, die Entwicklung eines Impfstoffs laufe auf Hochtouren. Zwei deutsche Firmen seien mit vielversprechenden Konzepten beteiligt. Man profitiere von jahrelangen Vorarbeiten und hoffe nun, verhältnismäßig schnell ans Ziel zu kommen. Klinische Tests in der ersten von drei Phasen könnten laut Cichutek noch dieses Jahr beginnen; die Phasen zwei und drei dann "unter Umständen bereits im Jahr 2021".



(Stand 9.4.2020)

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

+ Alter der Risikogruppen: Corona-Tote in Deutschland derzeit im Durchschnitt 82 Jahre alt

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

Testverfahren auf das Coronavirus

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

+ Menschenrechtsverletzungen: Wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt die Einhaltung der Corona-Beschränkungen sichern

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF wegen Berichterstattung zum Coronavirus

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.