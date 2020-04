Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, steigt wieder etwas schneller.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die so genannte Reproduktionsrate jetzt bei 1,0. Das bedeutet, dass jeder Infizierte im Schnitt einen anderen Menschen ansteckt. Damit die Epidemie abflaut, muss diese Zahl unter 1 liegen.



In den vergangenen Tagen war die Reproduktionsrate auf 0,9 gefallen, nachdem sie Anfang April noch bei 1,3 lag. Bundeskanzlerin Merkel hat immer wieder betont, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen für die weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen haben können.



Die Zahl der Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, ist im Vergleich zu gestern um rund 1.150 gestiegen und liegt jetzt bei rund 156.000. Innerhalb eines Tages starben 163 Menschen an Covid-19 - seit Beginn der Pandemie verzeichnet damit Deutschland rund 5.900 Tote.