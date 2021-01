Der Andrang in den Wintersportgebieten in Deutschland ist an diesem Wochenende bislang ausgeblieben.

Die örtlichen Polizeidienststellen sprachen von einer weitgehend normalen Lage. Am vergangenen Wochenende waren Massen von Ausflüglern in die verschneiten Bergregionen geströmt. In Bayern kam es vereinzelt zu Ansammlungen, unter anderem am Schwansee im Ostallgäu.



In Nordrhein-Westfalen war es in beliebten Orten im Sauerland und in der Eifel zunächst ruhig. Am Mittag hätten sich die Parkplätze hinter der gesperrten Zone und die Rodelpisten allerdings langsam gefüllt. Ähnlich entwickelte sich die Lage im Harz und in den sächsischen Wintersportregionen. Im Nordschwarzwald wurden am Morgen alle Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.