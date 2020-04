Großbritannien plant einem Medienbericht zufolge, die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie um drei Wochen verlängern.

Die Entscheidung solle nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats noch heute offiziell verkündet werden, hieß es in einem Bericht der BBC. Gesundheitsminister Hancock sagte dem Sender unter Hinweis auf die vorliegenden Corona-Zahlen, für Änderungen sei es noch zu früh.



Die Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien waren am 23. März verhängt worden. Die Briten dürfen ihre Wohnungen kaum noch verlassen. Erlaubt sind der Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente. Alle Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, sind geschlossen. Sport ist nur einmal am Tag und nur mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Versammlungen von mehr als zwei Personen sind verboten.