Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen des Coronavirus treffen nicht alle Menschen in Deutschland mit der gleichen Härte. Menschen in beengten Wohnungen und in prekärer Beschäftigung und Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, spüren die Folgen in besonderem Maß.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann, warnt aber auch in einem Gastbeitrag für den "Spiegel" vor Radikalisierung und Revolution: Der Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft angesichts der Coronakrise sei zwar beeindruckend, schreibt er, doch niemand solle sich täuschen: "Lange werden sich das die Leute nicht mehr gefallen lassen. Zugespitzt formuliert: Bald könnte Revolution in der Luft liegen, wenn das so weitergeht. Stellt die deutsche Mittelschicht irgendwann fest, dass ihr Betrieb pleite, ihr Arbeitsplatz verloren oder ihr Aktiensparplan wertlos ist, dann wird sie sich radikalisieren."



Das Rote Kreuz warnt derweil vor sozialen Unruhen in Großstädten, wenn Arme und Randgruppen wegen der Pandemie ihre Lebensgrundlage verlieren. Auch die Gefahr von Selbstmorden steige bei verletzlichen Menschen in der Isolation, sagt der Chef der Internationalen Föderation vom Roten Kreuz und Roten Halbmond, Francesco Rocca.



Ein Blick in verschiedene Lebensbereiche.

Arbeiten

Die geltende Kontaktsperre führt zu sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten: Der eine kann ins Homeoffice ausweichen, die andere muss weiter an die Supermarktkasse. Prekär Beschäftigte aus anderen Branchen haben Angst um ihren Job oder sie haben ihn schon verloren.



Hilfsorganisationen wie der Paritätische und die Diakonie warnen zudem in einem Offenen Brief: Prekäre oder illegale Arbeitsverhältnisse führten dazu, dass Menschen sich gezwungen sähen, auch mit typischen Symptomen wie Husten oder Fieber arbeiten zu gehen.



Die Gewerkschaft Verdi fordert eine steuerfreie Prämie von 500 Euro für alle Beschäftigten, die derzeit etwa im Einzelhandel oder in der Pflege besonders belastet und gefährdet sind. In diesen Arbeitsbereichen sind deutlich mehr Frauen als Männer tätig: In Krankenhäusern machen die weiblichen Beschäftigten 76 Prozent aus, im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln sind es 73 Prozent.



Während diese Schlüsselbranchen überlastet sind, verlieren zahlreiche kleine Unternehmen und Solo-Selbständige aus anderen Wirtschaftszweigen gerade ihre Lebensgrundlage. Die Bundesregierung hat umfangreiche Nothilfen in Aussicht gestellt. Wie viele Kleinunternehmer dadurch ihren Betrieb und damit auch die Arbeitsplätze ihrer Angestellten retten können, hängt von der Branche und der Dauer der Einschränkungen ab.

Lernen

Manche Kinder lernen jetzt an ihrem eigenen Laptop, andere müssen zusehen, wo sie ihre Schulaufgaben herbekommen. Die Schulschließung treffe die Kinder am stärksten, die ohnehin schon schlechte Bildungschancen hätten, sagte Murat Vural vom Verein Chancenwerk im Deutschlandfunk (Audio-Link). Auch Unterstützungsangebote, die normalerweise im direkten Kontakt über die Schulen stattfänden, fielen nun weg. Stattdessen versuche man nun, Lernhilfen per Post direkt an die Familien zu schicken.



In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" schreiben die Bildungsforscher Dieter Dohmen und Klaus Hurrelmann, den Eltern komme für das Lernen der Kinder nun eine ausgesprochen wichtige Aufgabe zu. Viele von ihnen würden dabei nicht nur an die eigenen pädagogischen, sondern auch ihre inhaltlichen Kompetenz-, Wissens- und Lerngrenzen stoßen. Ein ernstes Problem stelle zudem der Zugang zu den Geräten und Plattformen für die Kommunikation dar. Dieser sei bei eher bildungsfernen Eltern oft lückenhaft.

Wohnen

Alleinlebende Menschen sind von der gegenwärtig geltenden Kontaktsperre besonders betroffen – besonders, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lebten zuletzt in Deutschland etwa 17 Millionen Menschen alleine in ihrer Wohnung, rund sechs Millionen von ihnen sind 65 Jahre und älter.



Armutsgefährdete Menschen leben zudem häufig in beengten Wohnverhältnissen und überdurchschnittlich häufig in Wohnungen mit Lärmbelästigung, mit Feuchtigkeitsschäden oder mit Umweltbelastung durch Industrie und Verkehr.



Gerade für Familien mit wenig Platz in der Wohnung werden die Wochen ohne Schulunterricht und ohne Kitabetreuung zu einer besonderen Belastungsprobe. Ob die Kinder eigene Zimmer haben und ob ein Balkon, eine Terrasse oder ein Garten vorhanden sind, macht in diesen Zeiten einen noch deutlich größeren Unterschied als unter normalen Umständen.



Besonders wenig Raum haben Menschen in Flüchtlingsunterkünften. Wenn Coronafälle auftreten, werden Einrichtungen unter Umständen komplett unter Quarantäne gestellt. Für Menschen, die mit vielen Personen auf engem Raum leben, wird der Alltag dadurch extrem schwierig.



Probleme von Obdachlosen werden durch die Coronakrise ebenfalls verschärft: Wenn das öffentliche Leben lahmgelegt ist, bekommen auch Bettler kein Geld mehr, Pfandflaschen sind auch nicht mehr viele zu finden, und Kontaktsperren sind in Notunterkünften kaum einzuhalten. Hilfsorganisationen und mancherorts auch Anwohner versuchen, die Not zu lindern.

Gewaltschutz

Durch die Kontaktsperren und die weiteren Beschränkungen des öffentlichen Lebens steigt die Gefahr häuslicher Gewalt. Betroffen sind vor allem Frauen und Mädchen. Hilfeeinrichtungen berichten bereits von mehr Anfragen und Hilferufen.



Bund und Länder haben angekündigt, Frauenhäuser und Beratungsstellen während der Coronakrise stärker zu unterstützen. Ein "sozialer Schutzschirm" soll es ihnen ermöglichen, ihre Kapazitäten kurzfristig zu erweitern, etwa indem sie nun leerstehende Hotelzimmer oder Ferienwohnungen anmieten.



Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen machen es für Betroffene zusätzlich schwieriger, sich Hilfe zu holen, etwa unbemerkt zu telefonieren oder mit Vertrauenspersonen wie Lehrern zu sprechen. Sylvia Haller von der Zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser in Mannheim appelliert deshalb an Nachbarn, Verwandte und Freunde, aufmerksam zu sein: "Was passiert in meiner Nachbarswohnung?" Wenn man davon ausgehe, dass Gewalt ausgeübt werde, solle man die Polizei rufen.



Auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig,betont: "Es ist wichtiger denn je, nicht wegzuschauen, sondern zu handeln, wenn ein Verdacht oder ein 'komisches Gefühl' besteht".

Transport und öffentlicher Raum

Wer weiterhin zur Arbeit fahren muss oder zum Einkaufen weite Wege zurückzulegen hat, ist im eigenen Auto vermutlich am besten vor Ansteckung geschützt. Auch das Fahrrad wird empfohlen, weshalb etwa in Berlin kurzfristig mehr Platz für Radfahrer auf den Straßen geschaffen wird.



Pendlerinnen und Pendler, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, tragen dagegen derzeit ein höheres Risiko.

