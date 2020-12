Arbeitgeberpräsident Dulger hat den Staat aufgefordert, nach den massiven Hilfen in der Corona-Pandemie weniger auszugeben.

Die Schuldenbremse sei die Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit des Staats gewesen, sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur. Sobald sich die Pandemielage verbessere, müsse auch die staatliche Fürsorge nachlassen. Es gelte, die konsumtiven Ausgaben auf Diät zu setzen, um Freiräume für Zukunftsinvestitionen zu haben.



Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hoffmann warnte hingegen davor, den Gürtel jetzt enger zu schnallen. Nötig seien Investitionen in Milliardenhöhe, etwa in die digitale Infrastruktur. Auch Industriepräsident Kempf betonte, er befürchte, dass die Infrastruktur- und Investitionslücke in der Krise weiter aufreiße. Deutschland müsse auch angesichts von Corona mehr investieren.

